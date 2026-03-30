2026綜合招聘考試CRE報名懶人包｜4.10截止 中英文卷豁免資格一覽
新一輪綜合招聘考試（CRE）暫定於6月6日舉行，即日起接受報名，至4月10日下午11時59分截止。《開罐》為各位製作了申請懶人包，由點申請、成績豁免標準、應考方式及內容等都為大家拆解，有意應徵公務員職位的朋友仔，要把握時間透過公務員事務局網頁網上申請系統報考啦。
綜合招聘考試（CRE）
考試日期
香港地區：2026年6月6日 （或如有需要於2026年6月內的其他日期）
申請期限
即日起至4月10日下午11時59分前
申請方法
於期限內到公務員事務局網上申請系統網上遞交申請書。
報名資格
申請人士必須：
(a) 持有大學學位 (不包括副學士學位)；或
(b) 將於2025-26或2026-27學年獲取大學學位 (不包括副學士學位)；或
(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。
合格標準
中英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，以二級為最高等級。能力傾向測試的成績則分為及格或不及格，而且試卷及格成績可以永久有效。
哪些人可以豁免考中英文試？
並非所有公務員申請都要考CRE的中英文卷，根據官方資料，在DSE/會考/A Level / IELTS若考獲以下成績，就不會被安排應考英文運用及／或中文運用試卷。
【DSE】中/英文第5級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級
【會考/GCE A Level】中/英文C級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級
【IELTS】整體取得6.5或以上，各項個別分級不低於6(兩年有效期内) ：相等綜合招聘考試英文二級
但如果在DSE/會考/A Level 考獲以下成績，可因應有意投考的公務員職位的要求，決定是否需要報考英文運用及／或中文運用試卷。
【DSE】中/英文第4級：相等綜合招聘考試中/英文一級
【會考/GCE A Level】中/英文D級：相等綜合招聘考試中/英文一級
綜合招聘考試（CRE）
綜合招聘考試（CRE）一共有三份卷，包括：中文運用、英文運用及能力傾向測試。試卷的答題形式均為選擇題，各有45分鐘時間作答。
【中文運用】
題目數量：45
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】閱讀理解（14）
【2】字詞辨識（8）
【3】句子辨析（8）
【4】詞句運用（15）
參考題目：
【英文運用】
題目數量：40
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】Comprehension（10）
【2】Error Identification（10）
【3】Sentence Completion（10）
【4】Paragraph Improvement（10）
參考題目：
【能力傾向測試】
題目數量：35
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】演繹推理（8）
【2】Verbal Reasoning (6)
【3】Data Sufficiency Test（8）
【4】Numerical Reasoning（5）
【5】Interpretation of Tables and Graphs（8）
*除演繹推理為中文題目以外，其餘題目均為英文。
參考題目：
綜合招聘考試2大貼士
1.做好時間管理 答題先易後難
CRE每份卷也有35-45題題目，但答題時間就只有45分鐘，換句話平均只有大約一分鐘完成一題。由於所有題目也各佔一分，比重一樣，所以應先處理較淺易的題目，跟著才做難的題目。例如中文卷就先答字詞辨析，更正錯別字不需要太複雜的思路；英文卷先答Error Identification，與只需要更正錯誤的英文文法；能力傾向測試就先做Interpretation of Tables and Graphs和演繹推理，前者是圖表題，題目直白，後者以中文發問，較易理解。 兩份語文卷的「閱讀理解」和Numberical Reasoning，都是非常用腦和要花時間閱讀，這類題目就可放在最後。
2. 用手機程式或AI幫助温習
雖然政府網站都有參考試題，但數量極少，如果想練習試題，除了可以購買坊間的練習和模擬試題，亦可下載免費的手機應用程式，例如：「7天基本法測試」、「CRE能力傾向測試」。此外，現在大家也可以找AI幫手，給出指令給AI，要求找出過往應考過的題目作練習。