2026綜合招聘考試CRE報名懶人包｜4.10截止 中英文卷豁免資格一覽

新一輪綜合招聘考試（CRE）暫定於6月6日舉行，即日起接受報名，至4月10日下午11時59分截止。《開罐》為各位製作了申請懶人包，由點申請、成績豁免標準、應考方式及內容等都為大家拆解，有意應徵公務員職位的朋友仔，要把握時間透過公務員事務局網頁網上申請系統報考啦。



綜合招聘考試（CRE）

考試日期

香港地區：2026年6月6日 （或如有需要於2026年6月內的其他日期）

申請期限

即日起至4月10日下午11時59分前

申請方法

於期限內到公務員事務局網上申請系統網上遞交申請書。

報名資格

申請人士必須：

(a) 持有大學學位 (不包括副學士學位)；或

(b) 將於2025-26或2026-27學年獲取大學學位 (不包括副學士學位)；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

合格標準

中英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，以二級為最高等級。能力傾向測試的成績則分為及格或不及格，而且試卷及格成績可以永久有效。

哪些人可以豁免考中英文試？

並非所有公務員申請都要考CRE的中英文卷，根據官方資料，在DSE/會考/A Level / IELTS若考獲以下成績，就不會被安排應考英文運用及／或中文運用試卷。

【DSE】中/英文第5級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級

【會考/GCE A Level】中/英文C級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級

【IELTS】整體取得6.5或以上，各項個別分級不低於6(兩年有效期内) ：相等綜合招聘考試英文二級

但如果在DSE/會考/A Level 考獲以下成績，可因應有意投考的公務員職位的要求，決定是否需要報考英文運用及／或中文運用試卷。

【DSE】中/英文第4級：相等綜合招聘考試中/英文一級

【會考/GCE A Level】中/英文D級：相等綜合招聘考試中/英文一級

綜合招聘考試（CRE）

綜合招聘考試（CRE）一共有三份卷，包括：中文運用、英文運用及能力傾向測試。試卷的答題形式均為選擇題，各有45分鐘時間作答。

【中文運用】

題目數量：45

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】閱讀理解（14）

【2】字詞辨識（8）

【3】句子辨析（8）

【4】詞句運用（15）

參考題目：

+ 6

【英文運用】

題目數量：40

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】Comprehension（10）

【2】Error Identification（10）

【3】Sentence Completion（10）

【4】Paragraph Improvement（10）

參考題目：

【能力傾向測試】

題目數量：35

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】演繹推理（8）

【2】Verbal Reasoning (6)

【3】Data Sufficiency Test（8）

【4】Numerical Reasoning（5）

【5】Interpretation of Tables and Graphs（8）

*除演繹推理為中文題目以外，其餘題目均為英文。

參考題目：

+ 3

綜合招聘考試2大貼士

1.做好時間管理 答題先易後難

CRE每份卷也有35-45題題目，但答題時間就只有45分鐘，換句話平均只有大約一分鐘完成一題。由於所有題目也各佔一分，比重一樣，所以應先處理較淺易的題目，跟著才做難的題目。例如中文卷就先答字詞辨析，更正錯別字不需要太複雜的思路；英文卷先答Error Identification，與只需要更正錯誤的英文文法；能力傾向測試就先做Interpretation of Tables and Graphs和演繹推理，前者是圖表題，題目直白，後者以中文發問，較易理解。 兩份語文卷的「閱讀理解」和Numberical Reasoning，都是非常用腦和要花時間閱讀，這類題目就可放在最後。

2. 用手機程式或AI幫助温習

雖然政府網站都有參考試題，但數量極少，如果想練習試題，除了可以購買坊間的練習和模擬試題，亦可下載免費的手機應用程式，例如：「7天基本法測試」、「CRE能力傾向測試」。此外，現在大家也可以找AI幫手，給出指令給AI，要求找出過往應考過的題目作練習。