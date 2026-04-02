內地博主挑戰香港「0元過夜」由旺角瞓到尖沙咀　網民轟帶壞風氣

隨著旅遊模式改變，內地近年興起「特種兵式窮遊」，不少旅客為了將預算壓到最低，紛紛挑戰在機場、24小時快餐店甚至公園露宿。近日，一名內地博主挑戰「不花一分錢、不求助他人」，在香港街頭「0元睡」。



（小紅書截圖）

旺角街頭瞓長椅

博主在小紅書以「在香港0元能住到什麼樣的地方」為題發布影片，實測在不花一分錢的情況下在香港街頭過夜。他第一站首先來到旺角，原以為地鐵站或大型商場可以遮風擋雨，卻發現凌晨1點的地鐵站早已大門深鎖。隨後他轉往朗豪坊，但同樣被門口的保安攔下，表示商場已關門。

其後再轉往山東街休憩處。在公園長椅上小睡了一陣後，他形容環境雖然舒服，但蚊蟲實在太多，加上長椅中間設有隔板，雙腿難以伸展，最後還是決定轉場。他曾一度看中旺角寬敞的行人天橋，但最終還是決定前往24小時開放的麥當勞。

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行入麥當勞後，博主卻大失所望。他發現店內人潮湧動且空氣不流通，「裡面實在太多人了，空氣又悶也沒開空調，我覺得在那裡睡覺還沒有之前的公園舒服呢！」

轉戰尖沙咀海旁

此時已是凌晨5點，博主步行近30分鐘前往尖沙咀海旁，他看中長廊下的長椅，雖然直呼「這麼髒不敢睡」，但因體力透支最終還是決定在此處休息，「不管了家人們，有什麼事睡了再說！」

一覺醒來已是天亮，博主總結這次「流浪體驗」，直言香港的治安與包容度讓他感到震驚，「原以為會被保安擰醒，沒想到居然沒有，是我自己睡醒的」、「大家都是互不干擾的，不用太擔心東西會丟的問題，感覺大家好像都挺守規矩的。」不過博主亦有在留言區補充，「提醒大家最好還是住酒店吧，我只是拍節目，拍節目之前我一直住酒店的」。

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網民轟帶壞風氣

這次「0元睡」挑戰引起網民熱議，不少網民斥責這種「教人瞓街」的風氣並不可取，「影衰晒我哋」、「唔駛錢都仲咁多要求」，覺得不應為了省錢而挑戰城市的容忍度。更有網民提醒「山東街好多吸毒打針道友」，財物安全極具風險。有人指曾有追星女孩為了省酒店錢睡維港，結果「財物被偷光，得不償失」。有人無奈直言，「其實沒錢就不要來香港」，認為旅遊應量力而行，而非將露宿街頭包裝成一種新潮的挑戰。

另有不少網民獻計，認為比起睡大街，連鎖網吧才是窮遊的「最強性價比之選」。有網民指出香港很多網吧包夜只需「45-88港幣」，不僅能打機，還能在椅子上睡覺，甚至還提供洗澡的地方「港島的第一家店能洗澡，九龍的沒有」。有人補充，若是雙人同行，有些店過夜更低至「60HKD」，只需一餐飯錢就能換來一晚乾淨的休息。