香港VS內地年輕人5大差異　港漂女留港4年觀察：港職場無年齡焦慮

中港兩地年輕人在職場文化與生活態度上的差異，不時都會成為網民熱議話題。近日，一名在香港留學一年、其後留港工作三年的內地女生在小紅書分享親身經歷，表示自己在接觸大量香港本地同事及朋友後，發現兩地年輕人的思維方式相差較大。她更總結出香港年輕人與內地年輕人不同的5大特質！

港漂女生觀察到中港兩地年輕人有5大差異。（小紅書截圖）

1. 兼職賺學費VS家庭支持

Po主身邊不少本地朋友，讀書時就會自己賺學費和生活廢物。她發現香港的學生「完全不在意體不體面」，無論是替高中生補習、或是在節日擺檔做小生意，他們都願意做。相反，她觀察到內地大學生大多仍需依靠家庭經濟支持，做兼職往往只為了豐富履歷，而非真正為了生計。更令她佩服的是，香港年輕人投身社會後，更會主動給父母補貼家用。

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不少香港學生會選擇課餘時間兼職賺生活費。（《忘了我記得》劇集劇照）

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2. 沒有年齡焦慮VS催婚壓力

她又表示，香港整體的氛圍真的輕鬆很多，身邊30歲依然單身的同事大有人在，但大家絕不會因此感到焦慮，也不會將「該結婚了」掛在嘴邊。反觀內地的朋友，每逢過年回家都會面臨瘋狂的「催婚相親」壓力，普遍認為「25歲結婚、30歲生仔」是人生必須按時完成的KPI。

3. 職場邊界感強VS收工隨時待命

對於許多香港打工仔來說，「Work-life Balance」是基本底線。Po主留意到，香港職場普遍極度注重下班後的私人時間，同事「夠鐘就走」，不少人甚至連上司的私人聯絡方式也沒有。而相反，內地職場似乎將「無薪加班」與「隨時待命」視為常態，員工往往被灌輸「用個人時間換取金錢與成長是理所當然」的觀念。

4. 包容職涯空白期VS視空白期為大忌

在內地職場，履歷上若出現幾個月的「空窗期」，面試時往往會受到百般刁難，甚至被標籤為「不穩定」，而且企業往往偏愛聘請應屆畢業生。但在香港，工作幾年後去長途旅行、進修或純粹休息幾個月，都是十分正常的事情。她更指出，香港職場非常重視工作經驗，有經驗的打工仔每次跳槽，爭取10%到30%的薪金升幅是相當常見的現象。

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與內地不同，香港職場非常重視工作經驗（《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照）

5. 保障意識強VS依賴家庭

最後，她提到香港人普遍擁有較高的保險與理財意識。不少人一出世，父母已為他們買了醫療或儲蓄險。踏入社會後，也較重視保障自身。她認為這與香港擁有成熟的百年保險市場有關，而內地年輕人則相對較依賴社會保險及原生家庭的支援。

帖文亦引起網民熱議，不少網民對此深表認同，表示香港人的確從小就培養出獨立個性，「妳講中晒！香港大學生大部分都是半工半讀，一讀完大學都會立即出來社會工作，儲夠錢才去讀碩士，從不會問父母拿學費。而且一出來社會工作，都會給父母家用。」更有家長留言分享「我女兒中學就自己賺錢了，一個暑假賺了6萬多！」更有網民精闢地總結出這套價值觀的核心「工作就是體面，啃老才是羞恥。」

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另有網民質疑觀點過於片面，「那你看看香港富豪的子女會不會出來打工賺學費？那是浪費時間！」同時也有在港的內地學生為自己平反，「我是內地的同學，一天也打好幾份兼職。」

過去三年共批出30萬宗內地人才來港

在文化差異熱爭的背後，亦反映出近年「港漂」人數爆發式增長的大勢所趨。根據政府最新公佈數據顯示，過去三年各項人才計劃共獲批逾41萬宗，其中內地人才佔約30萬宗。而在高才通計劃逾15萬宗的申請中，獲批的近12.7萬宗有高達95%均為內地申請者。

從這些數據也可以看出，面對嚴重「內卷」的職場與年齡焦慮，香港的社會氛圍對內地年輕人來說，還是有著巨大的吸引力。勞工及福利局局長孫玉菡也表示，內地申請人在部分人才入境計劃比例相對較高，主要反映香港與內地經貿往來頻繁，在語言、文化及地理上有緊密連繫，促進北上南下人才雙向流動。