95後男生憑搖盲盒神技專掃熱款　全職年賺34萬港元捱轟：破壞規矩

近年潮玩盲盒大受年輕人追捧，不少人為抽中心頭好或「隱藏款」而不惜揮灑金錢，本來是日常娛樂的消遣，但內地一名95後青年竟將其變成一門全職工作。他練就出一套聽聲辨位的「搖盒神技」，每天長駐實體店精準篩選出熱門款式轉售，每年輕鬆賺取約30萬元！



內地男子憑搖盲盒神年賺30萬。（AI生成）

看準商機投身盲盒市場

盲盒市場商機龐大，部分罕有的「隱藏款」或人氣角色在二手市場往往可以以幾倍甚至更高價轉售。據內媒《遼沈晚報》報道，中國浙江一名95後男子小宇（化名）正是看準了這條財路，將抽盲盒變成自己的全職工作。而他並非靠盲目碰運氣「課金」，而是憑藉手感和聽覺，精準將具有升值潛力的熱賣款式盡數挑出。看似不務正業的操作，竟為他帶來高達30萬人民幣（約34萬港元）的年收入。

小宇向媒體透露，早在大學時期，他已靠炒賣限量版波鞋，短短三年間他就賺得30萬作為第一桶金。隨着2021年波鞋熱潮減退，他果斷轉陣，全職投入門檻更低、回報更快的盲盒炒賣市場。

靠神技極速篩選

他每天的工作日常就是時刻留意當地盲盒門市的補貨通知，只要一有新貨上架，他就迅速趕到店內。他還有一套獨門的「篩選」機制，無論是原箱新貨還是補貨的散盒，他都會逐一上秤，先秤重量，再搖晃，感受盒內零件的卡位和碰撞聲來辨別不同款式，手法熟練的話，很快就能完成一整排盲盒的初步篩選。

小宇每天下午都會在店內停留四、五個小時，只為不錯過熱門款式，逢周末更是全天候駐紮。面對其他顧客奇異的目光，他表示自己並不介意，「對他們來說，買盲盒是為了一份驚喜，但對我來說，這是吃飯的本事。」

而在日常運作上，小宇會時刻觀察各大二手平台的走勢，專攻溢價最高的款式。除了每天花大量時間在門市瘋狂搖盒之外，還要兼顧網上的銷售與發貨。

網民鬧爆：同黃牛無異

報道曝光後，小宇的「神技」隨即引來網民負評。不少內地盲盒玩家感同身受，留言怒轟其行為破壞規矩「這不就是黃牛嗎？」、「怪不得我都很少能抽到喜歡的，好看的都被搖走了」。

另有網民笑言「如果他搖的是骰盅，早就變成賭神了」，絕大部分網民對其未付款便瘋狂搖晃貨品的行為感到反感，狠批他厚顏無恥「不如正正經經搵份工啦」。