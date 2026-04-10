日女祈求復合豪花516萬日圓獻金入教！願望落空告上法庭盼能退錢

當愛情執念深重到要尋求「神蹟」，代價可能比想像中要沉重得多。大阪近日揭發一宗訴訟，一名女子因難忘前男友，豪擲516萬日圓（約25.3萬港元）加入標榜「戀愛成就」的宗教團體求復合。而四年過去，願望仍未能達成，女子憤而告上法庭要求還錢。然而，法官最後卻判處宗教團體無罪，理由是分攤在4年的時間內捐出，平均計算後「未達影響生計或妨礙生常生活的程度」。



（AI生成）

捐出516萬覺醒後要求退款

據日媒《朝日新聞》報道，一名居住在大阪府的女性於2009年陷入情傷，事後在網上發現了一個自稱「日本唯一達成戀愛成就大聖天」的宗教團體。該女子入教後深信不疑，為了祈求與前男友復合，在隨後的4年間，透過祈禱費、獻金等名目，累計向該團體及其教祖捐獻了約516萬日圓。

然而，這份巨額的「誠意」並未能換回前男友的回心轉意。直到2022年7月，日本發生震撼全球的前首相安倍晉三槍擊事件，使得「舊統一教」的巨額獻金問題成為全社會焦點。該名女事主在關注相關新聞後，覺得自己同樣屬於受害者，遂正式入稟法院要求退還款項並索償。

法庭駁回退款請求

日前，大阪地方法院對此案作出裁決裁判長荒谷謙介最終駁回了原告的退款請求，判其敗訴。判決指出，該女性是自行透過互聯網搜尋資料並決定主動入教，整個過程並非受到外力強迫或威脅。證據顯示，教會負責人在女子捐款期間曾告知「若有不便之處，可以隨時取消」，顯示其在捐獻過程中保有完全的自主權。

法官認為，516萬日圓看似金額龐大，但考慮到是分攤在4年的時間內捐出，平均計算後「未達影響生計或妨礙生常生活的程度」，因此認定教會的勸誘行為屬於合法範圍。

大阪地方法院（朝日新聞）

網民認為前男友離開有原因

事件曝光後，不少網民對女事主的行為感到費解，認為這種行為更像是為求幸福而進行的「風險投資」。有網民表示，事件並非單純的詐騙，而是個人選擇後的代價，「與其說是受騙，感覺更像是為了自己的幸福而『充值』，結果事與願違就想要退錢？這畢竟是自己『選擇』後的結果吧。」這類行為在法律上很難定義為受害，因為當初入會與購買服務皆屬自願，確實難以獲得法庭支持。

除了金錢糾紛，網民更注意女事主的偏執行為反而暴露了性格上的問題「說起來，她對前男友的感情放下了嗎？就是因為有這種執念，錢才會白白消失。」還有網民感嘆「前男友之所以離開的原因，大概就是出在這種地方吧。」指出若不學會放下過去、邁向新的未來，即便追回516萬日圓，人生恐怕也難以真正好轉。