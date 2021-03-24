Blackpink成員Rosé近日以solo歌手身分再出道，以全英歌曲《On The Ground》在韓國各大音樂節目打歌。一向都非常瘦的她，早前在《人氣歌謠》表演時，穿上露膊短裙，意外將手臂的肌肉展露，引起熱話，不少網民表示「還以為她只是瘦，想不到會有肌肉」。

韓國女團為了上台跳舞好看，女Idol都會刻意減磅，讓自己上鏡看起來瘦一點輕盈一點。以下這些韓國女偶像，都是瘦到令人感到擔心。