撰文：珍露姐姐
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Blackpink成員Rosé近日以solo歌手身分再出道，以全英歌曲《On The Ground》在韓國各大音樂節目打歌。一向都非常瘦的她，早前在《人氣歌謠》表演時，穿上露膊短裙，意外將手臂的肌肉展露，引起熱話，不少網民表示「還以為她只是瘦，想不到會有肌肉」。
韓國女團為了上台跳舞好看，女Idol都會刻意減磅，讓自己上鏡看起來瘦一點輕盈一點。以下這些韓國女偶像，都是瘦到令人感到擔心。
Rose在表演《On The Ground》時意外展示了手臂的肌肉／《人氣歌謠》截圖
韓國社會盛行「外貌至上主義」，女生特別追求瘦。有人說「上鏡顯肥」，但不少K-POP偶像在電視上看起來已經特別瘦，真不能想像真實的她們到底有多纖細。以下8名女偶像，都曾經被網民指「瘦得令人擔心」。
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6名曾居港的韓星韓國女子組合Brave Girls，成功憑著4年前發布的歌曲《Rollin'》「逆主行」翻身，除了被強制召回音樂節目打歌之外，更獲得了出道後首個冠軍。近日，有網民翻找成員侑廷的IG時，發現她原來過去曾經在香港留學。除了她之外，以下這些韓星都曾經在香港生活。
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同場加映：最長時間奪1位的韓國組合
Brave Girls在重組1867天後才奪下音樂節目的1位，原來還不是花最長時間才奪下1位的組合？
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