情侶攬住瞓好處多？醫學研究列5大好處：睡眠+情感連結勝食藥

不少情侶在夜晚入睡時，總喜歡攬住另一半，享受那份溫馨與親密。但原來「攬住瞓」不單止是甜蜜的表現，背後更隱藏着一系列生理上的好處。從神經科學的角度來看，人與人之間的身體接觸，能夠直接改變大腦與內分泌系統，為身體帶來意想不到的正面影響，近日就有醫師在網上發文，指出情侶攬着睡的好處。



黃軒醫師Facebook截圖

近日胸腔暨重症專科醫師黃軒在社交平台Facebook發文，從臨床與神經科學角度剖析抱着睡的生理機制，表示當你攬住愛人入睡，身體會自然進入修復模式，壓力激素下降、催產素上升，甚至連心跳與呼吸都會逐漸同步，認為抱着對的人睡覺，本質上是一種天然抗焦慮藥加上睡眠優化系統，對改善失眠、減輕壓力有顯著效果，並歸納出三大好處。

黃軒醫師Facebook截圖

一、壓力系統關閉，身體進入修復模式

黃軒醫師表示，當人抱着愛人入睡，身體首先會關閉壓力系統，令皮質醇（壓力荷爾蒙）下降，交感神經逐漸退場，副交感神經隨即接管，讓身體進入修復模式。

二、催產素上升，提升安全感與降低焦慮

接着就是關鍵角色催產素登場，這種被稱為「愛情荷爾蒙」的物質，能夠降低大腦警覺、增加安全感，並直接減少焦慮與壓力反應。這就是為甚麼一個人睡覺難以放鬆，但有人在身邊時卻能自然安定的原因。

三、生理同步，促進深層睡眠

更深層的變化是「生理同步」，醫師表示兩個人的心跳、呼吸、自律神經節律會逐漸趨於一致，這並非心理作用，而是可被測量的生理現象。最終，人體會更容易進入深層睡眠，這是身體真正修復的關鍵時段，期間免疫系統會強化、大腦清除代謝廢物，記憶與情緒亦會重整。

《羅曼史是別冊附錄》劇照

除了黃軒醫師提到的臨床與神經科學觀點外，不少國際學術研究亦進一步延伸，指出了更多關於「攬住瞓」對身體機能的正面影響。

四、延緩衰老，促進細胞與皮膚修復

美國亞利桑那大學（University of Arizona）在權威期刊《Sleep》發表的研究顯示，與伴侶同睡能顯著優化睡眠架構並延長深度睡眠時間。醫學上已知深層睡眠是身體分泌生長激素（HGH）的高峰期，對於細胞再生與組織修復至關重要。因此，高品質的親密睡眠不僅能徹底消除疲勞，更具備天然的美容與延緩衰老功效。

五、強化免疫系統，提升抗病能力

美國卡內基美隆大學（CMU）的一項著名心理學研究指出，經常接受擁抱的人，其壓力荷爾蒙（皮質醇）水平較低。由於皮質醇會抑制免疫細胞功能，因此透過擁抱減壓能讓免疫系統維持在最佳狀態，研究甚至證實這類人群在面對感冒病毒時，抵抗力更強且症狀較輕。

《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

最後黃軒醫師亦在文尾總結，抱着對的人睡覺，本質上是一種天然抗焦慮藥結合睡眠優化系統，他建議若長期失眠，可增加安全感來源，例如伴侶、寵物或安撫物；睡前應避免高壓對話，否則會逆轉效果。

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