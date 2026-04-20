日本人水果攝取量創新低！推懶人生果救市　網民抱怨：降價更實際

提到日本水果，大家腦海中浮現的通常是高品質、香甜多汁的印象，但近日一項調查顯示，日本人攝取水果的比例遠低於標準。為了挽回消費者的心，日本農業界近年推出一系列「進化系水果」，標榜不用削皮、不用吐籽，引起熱議。但有不少網民表示「遠離水果」並非自願，而是迫於現實的無奈！



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據日媒《TBS NEWS DIG》報道，厚生勞動省的最新數據顯示，日本國民每日的水果目標攝取量應為200克，約為1個蘋果或2條香蕉的量。但2024年的統計顯示，每人每日平均攝取量僅為78.1克，竟然只達到了標準的4成左右。

「麻煩」成進食障礙

為什麼標榜健康的日本人會集體疏遠水果？根據農林水產省的調查數據顯示，除了近5成市民認為「價格太高」之外，更有超過3成的人指出水果「保存期短、無法囤貨」，而排名第三的原因則是令人意外的「處理起來太麻煩」，切皮、去籽、清理廚餘，都讓追求極致效率的現代人望而卻步。而剩餘兩成的受訪者直言「有其他東西可以吃」。

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研發出進化系懶人水果

針對「嫌處理麻煩」的心理，日本市場上進而出現了「進化系水果」。節目報道中也展示了三款，其中最受矚目的還是研發耗時16年的小型西瓜「Pino Girl」（ピノ・ガール）。食用傳統西瓜時，需要切開、吐籽、冷藏，這款西瓜徹底打破了「西瓜一定要吐籽」的常理，其種子體積僅為普通西瓜的1/4，口感像朱古力豆一樣清脆且沒有苦味。

研發團隊表示，既然栽培無籽西瓜技術難度極高，倒不如轉向開發「種子可食」的品種，讓消費者能直接大口咬下，完全不必在意籽的存在。

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目前在日本網購平台，兩隻裝（每隻約2公斤）的「Pino Girl」西瓜售價約4,320日圓（約港幣210元），且經常售罄，可見已成為日本懶人市場的搶手貨。

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除了西瓜，還有許多人抗拒「奇異果毛茸茸外皮」，市場上也推出了春季限定的「Ruby Red寶石紅奇異果」，標榜皮薄且光滑，完全沒有絨毛感，洗淨後可連皮食用，不僅解決了剝皮的煩惱，口感呈現出如熟成莓果般的高雅甜味，還保留了果皮中豐富的營養成分。這種「洗完即食」的特性，正正符合都市人對便利性的追求。

而在日本樂天（Rakuten）等電商平台上，這款標榜皮薄光滑、可連皮食用的「寶石紅奇異果」售價約由2,880日圓（約港幣142元）起（約1kg）。

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為了挽回不願動刀削皮的年輕人，還有很多食品大廠推出被稱為「第3種水果」的即食產品方案。例如青旗（Aohata）將果肉與果汁混製成冷凍塊，讓吃水果像吃冰塊一樣簡單。龜甲萬（Kikkoman）則推出すりおろし（磨碎）果實包裝，一袋就能補足半天所需的水果份量。

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網民抱怨水果太貴

報道一出，大部分日本網民認為「遠離水果」並非自願，而是迫於現實的無奈。不少人直言，在萬物齊漲、連白米都快買不起的時代，水果早已從生活必需品變成了「偶爾的奢侈」，網民直言「不是不買，是買不起」、「如果要花 600 日圓買草莓，我寧願去買肉填飽肚子」。

此外，還有不少網民指出，市面上流通的清一色是精選過的高價水果，導致一般大眾難以負擔，甚至有旅外回國的國民感嘆「海外的水果便宜到每天都能當飯吃，日本卻把水果搞得太高端」。大家紛紛認為，比起研究如何讓種子變小，不如提供一些「外型不美觀但價格親民」的選擇，否則在工資停滯、稅金上漲的情況下，即使水果再進化，對普通家庭而言還是有一定壓力。