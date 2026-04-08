日本櫻花季居民呻噩夢！遊客強闖民宅隨地大小便　10年櫻花祭停辦

日本櫻花季本是詩意與靜謐的，卻因「觀光公害」演變成居民噩夢。從福岡到山梨，多個賞櫻勝地接連爆發嚴重的文化衝突，更有景點因遊客強行闖入民居等不當行為，迫使官方取消舉辦了10年的櫻花祭！



（日本遺産 太宰府）

無視標示竟帶卡式爐賞櫻

據日媒《產經新聞》報道，3月30日，在福岡縣太宰府市的國家史蹟「大宰府政廳跡」有一群大聲喧嘩的旅客被當地居民投訴，這群遊客不僅用手機大聲播放音樂起舞，而且當地明令禁止用火，但他們還帶同卡式瓦斯爐與鍋具一同賞櫻。

儘管市府職員及時趕到勸阻，但該團體成員在接受媒體訪問時還反駁，「中國的賞櫻比日本更鋪張，我們會喝酒、唱歌、跳舞」，還表示耍太極和唱卡拉OK也是賞櫻時會做的事情。

據悉，這群引起爭議的遊客並非短期觀光客，他們是出生於中國、數十年前才移居日本的日裔後代。但由於長期在中國生活，在受訪時直言對日本的社會規範「感到困惑」，解釋帶瓦斯爐是因為「中國人喜歡熱食」，並稱不知道不能生火，無視旁邊顯眼的禁止告示牌。當地居民無奈表示「所謂多文化共生，不代表可以荒廢日本人的寧靜日常。」

富士山櫻花絕景崩壞

同樣的混亂也發生在山梨縣富士吉田市。據《BBC News》報道，著名的「新倉山淺間公園」以富士山、五重塔與櫻花同框的絕美景色聞名，吸引單日過萬人湧入。

新倉山淺間公園的觀景台可以眺望整個富士山、五重塔與櫻花，是最佳的人氣觀景點。（資料圖片）

但該市近日宣佈停辦已有10年歷史的櫻花祭，理由是「過度旅遊（旅遊污染）已超出當地承載能力，對當地居民的生活環境造成了嚴重影響」。

由於日圓貶值及社交媒體的爆紅，遊客數量遠超負荷上限。官方指出，交通癱瘓已成常態，遊客的行為更是變本加厲，有人為了借廁所竟強行推開民居大門，甚至曾有人在私人院落隨地排泄及丟棄煙蒂。當居民上前勸阻時，更往往反遭對方高聲指責，令當地社群深感屈辱。

市長堀內茂表示富士山是市民生活的靈魂，「當美麗風景背後是市民的尊嚴受損，我們寧願撤下祭典的招牌。」

中國駐日大使館2016年也曾發表聲明，提醒遊客在日賞櫻須遵守禮儀，包括嚴禁採折櫻花、不得搖動樹幹或攀爬樹木，更特別提醒旅客不要隨意闖入當地居民的私人用地等。

對此，不少日本網民斥責「不理解文化差異」根本是藉口，「出生在中國、來日數十年，現在才說困惑？這種藉口根本行不通！」更有網民指出現場告示牌林立，批評該團體極度自私，「無法遵守日本規則的人就別來。垃圾亂扔、隨地抽煙、非法入侵土地……當地人的心都快被搞崩潰了。」

對於不文明的賞櫻行為，有網民表示「如果唱歌跳舞就是你們的文化，那請回中國去做。不要毀掉日本優美的風景。」另有當地人對政府推行的「多文化共生」感到絕望，表示亂象已無處不在「不只是櫻花季，日本到處都在發生這種事」、「所謂共生，其實就是叫日本人單方面忍耐。」