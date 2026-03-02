月入25K港男遭索1萬家用！反對無效母親出招「強搶」專家教點應對

Fresh grad第一份人工應該給多少家用，一向是網民熱議話題。近日，有網民在社交平台發文大吐苦水，指自己剛畢業轉工獲得 $25,000 月薪，本想每月給 $3,000 至 $5,000 家用，豈料母親竟要求 $10,000，更擅自從其銀包拿走提款卡私自撳錢！



事主在Threads發文表示，自己「grad咗一排，一直都自己洗自己，未有比家用」，而母親亦一直替他保管著ATM卡，但從未使用。直至最近，幸運地轉工並能拿到$25,000月薪，所以「諗住比屋企3, 4k多啲嘅話5k咁樣」。

但母親得悉其收入後強烈要求每月要交$10,000家用，更揚言「會直接用我ATM卡撳」。事主心想「比家用我會自己比，唔係由佢控制拎幾多」，於是即刻向銀行申請換卡。

（Threads截圖）

母親擅自拿走ATM卡

而到了出糧當日，母親發現舊卡被「食卡」後大發雷霆，更在事主回家後，偷偷打開其銀包拿走新卡，並理直氣壯地表示「會撳完錢比返我」。從事主上載的對話截圖可見，母親不滿他擅自換卡，斥責「我頭先真係好嬲呀... 個頭講話叫你畀家用，你個頭就換卡，你話興唔興呀？」事主對此大感無奈，「我真係眼都反埋出嚟... 佢咁樣搞我覺得自己只係佢投資一部分，直頭係收息股嗰隻。」

事主隨後亦補充了家庭背景，「因為屋企窮 所以係full funding」，而偶爾銀行周轉不到，所以母親過去亦有給予援助，但對於母親的控制慾感到窒息。他透露，父親一直將全份薪水交給母親處理，「可能因為咁佢覺得1萬家用係好正常？」

更讓他心寒的是，父親即將退休，母親已開口要求他幫手「養家」。與此同時，細佬自IVE畢業後入不到大學，兩年後一直找不到工作，「一直都無搵工喺屋企躺平 但我媽又唔會點理佢」。

（《愛回家》劇照）

網民斥控制慾太強

帖文一出，引來大批網民同情事主的遭遇，問題核心並非金錢，而是母親的控制慾，「阿伯友真正嬲嘅唔係張卡食咗，而係發現佢已經再冇辦法透過『hold住你張卡=控制到你嘅錢=控制到你』」、「最錯係你呀媽知你搵幾多錢」、「你都係衰有良心同本身屋企人對你唔差」。

大批網民建議事主立刻奪回財政主權「即刻去HR轉出糧戶口！」、「點解要帶卡出現？宜家好少用卡，我都係用手機提款（無卡提款）」、「張咭直接剪爛用ncp提款」。有網民更獻計「轉出糧戶口，每個月轉17,8k落舊戶口，話25k係要做到kpi先有嘅數。」

不少人鼓勵事主搬出去住，長痛不如短痛，「部署搬出去住，可考慮兩房居屋同人share或租自置公屋」、「搬咗出去反而同屋企人關係好咗，距離產生美」。但亦有網民提醒要計算清楚成本，「搬完青年宿舍你係咪都會俾4-5000家用返去？同人夾房你每個月都要俾3-5000租... 你實際都係要俾8000-10000左右，換返嚟係同一個差唔多年齡嘅同性陌生人住... 你覺得值唔值先？」

事主陷兩難

最後事主表示雖然「想搬出去住」，但同時有很多顧慮，「會覺得做咗呢步就無得返轉頭，有啲唔肯定係咪要做到咁絕...」，自己會慎重考慮網民提出的各項反擊建議以及實際的生活成本，再作下一步決定。

家用無「公價」 切忌以金錢衡量親情

對於初入職場的年輕人面對「畀家用」的苦惱，有「辣媽CEO」之稱的資深企業管理顧問張慧敏「Son姐」早前亦曾分享過獨到看法。面對家人索取超出負擔能力的家用，有同樣困擾的打工仔不妨參考以下幾點心法。

「辣媽CEO」之稱的資深企業管理顧問張慧敏「Son姐」。（資料圖片）

1. 家用不應有「公價」

Son姐表示「『家用』有公價係一個好錯嘅概念」，給家用不應是為了無止境地取悅對方。她強調切忌以金錢衡量親情：「唔係畀幾多就係有面... 關係係無價。」

2. 召開家庭會議「打開天窗說亮話」

家用的制訂應視乎「屋企有幾等錢使」及個人計畫（如進修、還學貸）。她建議大家主動召開家庭會議商討，提醒打工仔不要自己盲目死撐「一家人應該咩都要講！」

3. 釐清心態「不存在彼此虧欠」

面對家人索取超出負擔的家用，打工仔要坦白講出難處。Son姐點出家人之間需要互相理解，心態上要清晰：「有我就畀你，冇我都冇辦法，唔係欠你。」只要明白這點，就不會讓家庭關係變成「邊個欠邊個」的無形枷鎖。