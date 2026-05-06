公屋富戶政策｜新鲜人入息超標家人迫供居屋　專家警告：好大風險

香港住屋問題長期困擾不少家庭，公屋富戶政策更令許多基層住戶面臨「上車」壓力。一旦家庭入息超標，隨時要繳交2-3倍租金，甚至面臨遷出風險。有應屆畢業生在社交平台發文訴苦，指自己即將投身全職工作，家庭入息勢必超越公屋入息限額，家人因而計劃抽居屋，並要求她畢業後一同供樓，令她陷入兩難。



Threads截圖

近日有網民在社交平台Threads發文，透露自己一家四口居於公屋，尚有一名就讀中學的妹妹，她表示今年即將畢業，一旦開始全職工作，家庭入息便會超出公屋入息限額，須繳交2.5倍租金及更多稅項。為解決這個問題，家人希望抽居屋，並願意協助支付首期，但要求她畢業後分擔供款及家用，物業將落在家人名下，「但屋企人話會計返清楚我供咗幾多錢」。

事主坦言，自己未來並無打算與家人同住，擔心一畢業便要背負長期的供樓及家用責任，感覺彷彿「犧牲咗我一個去幫成頭家」。她看着仍處於無憂無慮階段的妹妹，心理上難以平衡，質疑自己是否太自私，遂發文詢問應否拒絕，以及如果拒絕應如何與家人溝通。

《香港愛情故事》劇照

帖文隨即引來極多網民留言回覆，網民反應一面倒反對事主幫忙供樓，「黐咗線咩？冇你個名供乜嘢樓？」、「你搬出去住啦，咁屋企咪唔使交2.5倍租。 記住唔好翻去黐飲黐食。還有，分期還翻父母係你18歲以後使既錢。呢啲錢佢哋無使喺妹妹身上」、「過來人話你知，當年我出20萬比首期買180萬樓花，但無我名，最後間屋比咗阿哥，而家值800萬，而我係一毫子都冇」、「你俾家用，父母供樓咪得囉。第時你結婚佢哋供唔供得掂？ 如果你都要繼續幫手供，咁即係會影響你第時嘅家庭」。

亦有部份網民認為可以嘗試分擔家庭的經濟壓力，「你屋企都養咗你咁耐，貢獻少少都唔得?」、「除名/白表抽居屋，租樓出去住，暫時可能係惟一出路…」、「路過同一命運，我當年畢業就係咁，仲要還student loan, 我正職份糧俾咗七成佢，自己再去做part time 俾自己日常使費，間屋主要係我同阿媽出錢，無我名，細佬妹有份住冇份俾錢，一家人你可以點計？」

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《開罐OPENER》亦就此事訪問有「辣媽CEO」之稱張慧敏（Son姐）的專業意見，她提出兩招教年輕人在此狀況下如何自保，首先她認為年輕人首先應自行計算清楚個人財務狀況，包括現時收入及每月基本開支，在學期間已能掌握每月大約花費，畢業後應評估自己是否真的有能力同時承擔家用及供樓款項。

其次，Son姐認為事主與家人之間明顯缺乏溝通，家人可能過分理想化地認為樓主有能力負擔相關開支，卻未必了解其實際每月使費，亦未有考慮到剛畢業時收入不穩定、工作出路未明的風險，亦舉例提到現時不少香港公司要求員工到內地或其他地區工作，當地的開支往往需要自行承擔，這些都是事主在承諾家用及供樓前必須考慮的因素，亦都要考慮自己有沒有能力去承擔突如其來有額外支出的風險。

《香港愛情故事》劇照

Son姐建議，事主應直接向家人坦白自己的顧慮，不宜輕易承諾每月固定支付某個金額，只宜協助分擔一部分開支，更不應作出永久性的財務承諾。她亦提醒事主理性計算，比較公屋因入息超標而要繳交的額外租金，與實際供樓所需金額是否相若，並建議要與家人在理性討論及計算支出後達成共識。

至於部分網民建議事主租屋獨立居住，Son姐認為同樣涉及大量支出及柴米油鹽，所需承擔的風險可能更高，「屋企住至少都包你食飯」。她強調，在這種情況下應理性權衡利弊，經濟上應該計算清楚自己有沒有能力承擔，不應被親情情緒勒索所影響，亦不應因此動搖自己的財務判斷。