政府擬加強規管夾公仔機　店主發文訴苦!網民怒數3宗罪：擺明騙案

彈珠機及夾公仔機店受年輕人歡迎，全港各區開到成行成市，不過有意見擔心會變另類賭博，而目前規管也存在漏洞。民政及青年事務局近日向立法會提交文件，建議計劃修改《賭博條例》，加強對夾公仔機及彈珠機店舖的規管。有機主大嘆揾食艱難還要加大規管，不過網民卻一面倒支持修例，更怒數夾公仔機設定是騙局！



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民青局向立法會提交文件，建議一併把彈珠機及夾公仔機納入「有獎娛樂遊戲牌照」規管，並考慮施加特別發牌條件，例如持牌人要張貼「沉迷成癮」等警告，而按牌照處以及發牌條款，每鋪遊戲付款上限5元 ，現時每個牌照$3200元。由於高等法院於2022年裁定一般夾公仔機不符合《公眾娛樂場所條例》中「娛樂」的定義，現時此類店舖毋須領取公眾娛樂場所牌照，政府希望透過新規填補監管空白。

在政府檢討娛樂遊戲牌照的規管消息傳出後，有自稱經營十多部夾公仔機的店主在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」發文，哭訴政府「連夾公仔機都要發牌」，表示現在要突然發牌規管，擔心生計受影響，慨嘆「叫我哋點算呀」。然而帖文隨即引來大量網民圍插，《開罐》整合網民意見，認為夾公仔機業界犯下3宗罪，狠批商家「自己做爛個市」，反指規管是理所當然。

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一、機器設定極度困難

網民指出，不少夾公仔機的夾子被調至極度鬆軟，完全無力提起公仔，直言「個夾係冇力」，將其他地方的夾公仔機與香港相比，表示「外地啲機都冇索帶同鐵尺，唯獨香港有」、「中日港台夾公仔機嚟計，香港嗰D算係揾笨」、「一早就收皮，呢D夾公仔機全部都呃 ，大陸都有D良心，至少夾到」。亦有網民批評機台出口被鐵尺或透明膠板封擋，公仔體積比出口更大，根本無法掉出，「擺明係騙案」。

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二、涉賭博成分，影響青少年

有網民批評彈珠機本質上就是一場賭博，利用賠率方式吸引玩家不斷投錢，容易令人沉迷，尤其對青少年造成負面影響，「嗰啲彈珠機，就係一場賭博，呃細路！」、「彈珠機100%係賭博成份，用賠率投注出獎無可能唔算博彩」。不少人支持將彈珠機納入賭博條例規管。

三、業界手法拙劣，自毀長城

多名網民直指，夾公仔機行業之所以招致政府規管，完全是商家「自己做爛個市」。有人批評「見到D台主日日set機扮玩，set到部機根本出唔到貨」，亦有人指「出口窿細過公仔，仲要搵鐵尺頂住」，種種賤招令行業「個朵臭晒」。有網民直言「你怨就怨你啲同行啦」、「有幾多次俾人夾到，部機 set 到勁難夾，某程度上你係一個奸商，你唔好扮慘啦」。

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不少網民表態支持政府發牌，認為應訂立標準規管機台的公平性及透明度。有人指出「夾公仔機本身唔應該要出牌監管，正正係無良商家製造大量賤招」，建議政府應釐定保夾金額及機台設定標準，「贊成規管，日本都有條叫風俗營業法，當中有條例限制住呢類店，香港以前無唔代表以後都無，最好重牌費同重稅限制，根本賭場黎」。亦有網民諷刺「交牌費，攞正牌咁畀你呃人仲想點？」、「記得交稅呀，月月十幾廿萬收入」。也有網民表示早已放棄光顧街頭夾公仔機，寧願幫襯冒險樂園或NAMCO等連鎖店，「俾貴啲都好過係街求其食錢夾」。亦有人分享會選擇直接網上購買或淘寶相關貨品，「我仔仔經常睇中啲夾公仔機入面嘅玩具，我就直接影相去淘寶搜，直接買好過」。

亦有少部份網民同情夾公仔機老闆，認為在香港做生意確實不容易，「之前啲卡拉ok party room都執曬啦，你又唔使咁唔開心，大把人陪你，人哋大富豪成千萬都冇咗，香港做生意就PK」 。