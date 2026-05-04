麥理浩徑垃圾遍野？港漂女自發「淨灘」執4大袋垃圾：心痛被破壞

近年不少港人或訪港旅客都愛親親大自然，每到假期郊區如西貢、離島都有大批人士行山、露營，「五一」黃金周更吸引大批內地遊客來到西貢浪茄灣營地、西灣營地同鹹田灣紮營。

不過親親大自然跟有公德又是兩回事，大家不時見到郊區山頭大量垃圾，恐怖狀況令人慘不忍睹。近日有港漂女生就在小紅書發帖文分享，因不忍看到香港的山海被破壞，故跟朋友組隊上麥理浩徑清潔垃圾，大愛行動惹來不少網民激讚。

小紅書截圖

港漂跟朋友組隊進行「淨灘行動」

樓主在小紅書發帖文表示，她在內地長大、香港工作，看到香港郊區被破壞的新聞感到「五味雜陳」，於是近日跟朋友組隊，去麥理浩徑二段進行「淨灘行動」。樓主指灌木叢裡藏了不少瓶罐、塑膠製品和紙巾，「有些被埋得很深，得蹲下來一點點挖出來」。在清理垃圾期間，遇見幾位來自內地的朋友也主動加入，一起把海邊和步道上的垃圾都清走，最後他們一共執了四大袋垃圾。

不少內地旅客趁五一黃金周來港，到西貢沙灘露營，圖為鹹田灣營地喺5月2日清晨狀況。（漁農自然護理署Facebook圖片)

呼籲各界「自己垃圾自己帶走」

樓主坦言事件令她感到心疼又無奈，她說不想為任何不文明行為辯解，亂扔垃圾、破壞環境的行為，本身就是錯的，也該被譴責，但也想希望替大多數守規矩的內地朋友說句話：「我們真的很愛香港這片山海，也在用自己的方式守護它」。

她在文中呼籲，來行山露營的人士都能做到「自己垃圾自己帶走」，也希望本地朋友能多點理解和包容，「別讓少數人的不當行為，給所有來香港的內地遊客貼標籤」。

網民大讚：有質素的人多來

不少網民看到樓主的愛港行為也大為感動，紛紛留言支持，「有質素的人多來」、「謝謝你為香港的自然環境付出」、「內地有你們真好感謝你們」、「香港有你們是我們的福氣」、「讚，讓更多人看到」，也有網民留言表示自己早前行山也有幫手執垃圾，「在鹹田灣營地，看到公廁的水池被糟蹋的樣子！也是不能理解」。而樓主也有留言區表示，大部分來香港的內地朋友，都是真心喜歡香港的山海，「也都在默默做著淨山、撿垃圾的事」，叮囑大家多點自覺，「別讓少數人的任性，破壞了大家共同的熱愛」。

亂拋垃圾定額罰款3千港元

對於在郊野地區亂拋垃圾，其實香港政府已有相關法例針對。根據《郊野公園及特別地區規例》，在郊野公園內亂拋垃圾即屬違法，會被判罰 HK$3,000 定額罰款。在康文署轄下的泳灘亂拋垃圾，同樣適用上述罰則。

正如樓主所言，守護山海不分背景，當我們在享受香港世界級郊野景觀的同時，法律的「$3,000 罰款」僅是底線，內心的公德心才是保護這片蔚藍的最高準則。