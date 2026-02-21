起床就滑手機？醫揭大腦4大傷害　難怪睡飽也累、注意力超差

清晨的第一個動作，決定你的一整天！早起就滑手機，小心提早精神透支。



清晨的陽光原本該是大腦自然甦醒的號角，但許多人睜眼第一件事就是滑手機。看似小動作，卻可能成為神經衰弱、焦慮甚至憂鬱的導火線。

大腦未完全甦醒 滑手機恐讓壓力荷爾蒙飆升

台灣陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢提醒，剛睡醒的大腦處於「半開機」狀態，若立刻接受大量資訊刺激，就像電腦還沒啟動就被強迫運轉，長期下來會讓神經疲乏。研究更顯示，晨起滑手機的人壓力荷爾蒙分泌比一般人高23％，容易整天處於焦慮緊繃狀態。

為何早晨滑手機會讓你憂鬱？關鍵在多巴胺

社群媒體、遊戲和新聞推播會快速刺激多巴胺分泌，帶來短暫快感。但長期一早就接觸這種強烈刺激，會讓多巴胺受體「麻木」。研究指出，晨起滑手機的人憂鬱症狀的機率高出41％，生活小確幸不再動人，甚至缺乏動力與人際互動。

注意力不集中、健忘？其實是「手機養成的習慣」

手機App設計本就抓住人類注意力，滑手機時大腦會被迫多工切換。久而久之，專注力下降、記憶力減退，出現典型「注意力分散症候群」，導致學習或工作效率大幅下滑。

睡眠品質差？晨起滑手機也是元兇

許多人以為只要晚上不滑手機就能改善睡眠，其實早晨看手機同樣影響深層睡眠。藍光抑制褪黑激素，加上大腦被大量資訊轟炸，導致晝夜節律被打亂。睡眠醫學研究指出，這類人深度睡眠時間平均少30％，即使睡滿8小時仍覺得疲累。

醫師建議：起床後至少30分鐘別碰手機

想改善晨起精神狀態，謝炳賢建議可透過以下方式：

1. 起床後30分鐘內不碰手機，先做伸展、喝水或曬太陽；

2. 將手機放在床邊以外的位置，避免一睜眼就拿；

3. 使用傳統鬧鐘，減少被迫查看訊息的機會。



晨起是一天中最純淨的時刻，應該留給身體與心靈，而不是交給無止境的訊息洪流。謝炳賢提醒，讓大腦有時間緩緩甦醒，才是健康的開機模式。

