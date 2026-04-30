內地博主遊港大嘆自卑「穿搭土、地鐵逗留收費」港人暖心回覆洗版

旅行的意義不在於拍了多少張靚相，而是在陌生的城市中找回真實的自己。近日一位內地自媒體博主在分享第一次來港跨年時，因穿搭、物價及不懂地鐵規矩而產生的強烈自卑感，甚至讓他封存Vlog素材不敢發布。沒想到這份坦誠換來的不是嘲諷，反換來香港網民洗版式善意留言。



（Threads@sh1ota_nagisa）

回憶初次到香港

日前有一位內地博主在Threads分享當自己第一次出境便選擇來港跨年的經歷。他回憶出發前特意多擠了兩泵粉底液，結果妝感太厚導致面部疼痛。走在維港看著時髦的年輕人，他瞬間覺得自己「好土」，照鏡子才發現連秋衣（保暖衣）都露了出來。

為了省錢，他在地鐵站坐了一整晚打手遊，出站才驚覺超時滯留要付額外費用，讓他崩潰質問自己「為何這麼土」。他在港唯一消費是在7-11買飯糰，本想買瓶能量飲品，卻被20元的標價嚇到縮手。這段經歷讓他感到苦悶，害怕被認出是內地來的，甚至連Vlog素材都封存不敢發布。

香港網民溫暖留言

沒想到帖文一出，反而引來大批香港網民留言力撐。對於博主擔心的「土氣」，網民表示「其實香港人沒那麼在意什麼土不土，很多人樸素不打扮的時候只穿普通tee長褲而已」、「不用怕覺得土，港島區都大把阿叔背心拖鞋行出街，香港人只要不阻到人其實不太理別人」。

對於香港物價，港人更感同身受，「20蚊Monster唔想買，並不是你問題」、「內地沒有在地鐵滯留的額外費用吧，所以沒想到香港有是完全正常的。」不少網民被他的誠實打動，「看得出你是個很有禮貌的人，只要尊重香港，香港人便會同樣尊重你。」

繁體字致謝片表示感激

看過網民的溫暖留言後，博主也特意錄製影片回應，坦言發佈上一條帖文時原本對香港網民有不少誤解，很怕被嘲諷，結果卻徹底改觀，「謝謝香港脆友們，謝謝你們對我這個大陸人的友善！我一定會再來香港玩的」。他更嘗試用廣東話讀出網民留言，提到後來又去了一次香港看電影，那次他沒洗頭、沒化妝，隨性走在街頭覺得「香港好舒服」，反而沒有了曾經的緊繃感。

感謝影片發布後，再度引來大批香港網民留言支持。許多人被影片繁體字幕的誠意打動，「謝謝你會特別用繁體字做這期vlog 真的很用心」、「淨係見到繁體字都知bro有料」。

還有網民熱情表示：「你第三次再嚟香港我陪你去玩，帶你去jap腸粉燒賣魚蛋雞蛋仔！但你帶我返廣州搵嘢食得唔得？」、「下次來請你吃飯，香港歡迎你！」 網民也再次重申，「很喜歡你這麼有禮貌的大陸遊客，多啲似樓主嘅人嚟香港就好」、「尊重香港人，香港人就自然會尊重你」。