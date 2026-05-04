政府兼職｜統計處招募時薪訪問員　時薪$123須外勤　學歷要求一覽

政府統計處又再招聘時薪統計員，最適合職場小薯/slasher 申請！今次統計員的受聘日期為今年10月初至11月中，學歷要求只需DSE程度，中英文合格即符合入職條件，如果有基本電腦操作知識，或具外勤統計工作經驗更可獲優先考慮！訪問員以時薪$123計算，每天工作七小時。雖然受聘期不長，但可以體驗下政府部門如何運作，對於有志加入政府體系工作的朋友，絕對有幫助！

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政府統計處（勞工統計調查組（一））-時薪訪問員

薪酬:每小時港幣123元

截止日期 :07/05/2026 23:59:00

入職條件:

(a) (i) DSE五科考獲第2級或同等(註1)或以上成績(註2)，或具同等學歷；或 (ii) 在中學會考五科考獲第2級(註3)／E級或以上成績(註2)，或具同等學歷；

(b) 在DSE或中學會考中英文科考獲第2級(註3)或以上成績，或具同等成績；

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及操流利粵語、普通話及英語。

(d)申請人須具備基本電腦操作知識。

(e) 具有相關外勤統計工作經驗者優先。

註:

(1) DSE應用學習科目（最多計算兩科）「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2) 有關科目可包括中英文科。

(3) 2007年前的中學會考中英文科（課程乙） C級及E級成績，被視為等同2007年或之後香港中學會考中英文科第3級和第2級成績。

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職責:

在外勤統計主任督導下，透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷（須外勤工作）。

聘用條款:

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘於2026年10月初至11月中。

(ii) 受聘人是否獲受聘於隨後季度統計調查，將視乎服務需要及工作表現而定。

(iii) 工作時間：星期一至五，早上9:15 至 下午5:15（每天7小時）（因應工作需要，工作時間可能改為上午10:00 至 晚上6:00或上午11:30 至 晚上7:30）。

(iv) 工作地點：

(1) 香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓20樓或

(2) 政府統計處的其他辦工地點；及

(3) 當進行外勤工作期間被抽選的機構所在的經營場址。

申請手續:

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(b)學歷的證書和修業成績表副本，須以電郵方式遞交到LS1@censtatd.gov.hk。電郵標題須清楚註明「申請時薪訪問員職位」，及在電郵和各證明文件副本上註明網上申請編號。

(c)申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址。

👉👉👉時薪統計員申請詳情及連結