日本LDK實測人氣品牌平價闊褲　GU/UNIQLO/MUJI邊款褲顯瘦？

闊褲近年成為不少人衣櫃的必備單品，尤其對下半身較有肉感、或想修飾大腿線條的人來說，一條剪裁合適的闊褲可謂恩物。然而，若版型不佳，反而容易顯得臃腫。日本雜誌《LDK》最近聯同專業造型師，挑選三大平價品牌——UNIQLO、GU及無印良品（MUJI）的人氣闊褲，從顯瘦度、設計剪裁及舒適度三大範疇進行嚴格評分，結果各有勝負。



LDK網站截圖

《LDK》獲獎的三款闊褲價格親民，但表現各異。其中兩款獲得並列第一的高評價，分別在舒適度與剪裁設計上奪得滿分；另一款則以簡約耐穿的日系風格位列第三。以下為各款闊褲的詳細評分及實測亮點。

第一位（並列）：UNIQLO 超彈性運動寬版長褲

這款闊褲在《LDK》評測中獲得評審一致好評，總評分為4.25分（滿分5分），其中在舒適度項目更取得滿分5分的佳績！

評審指出，不少闊褲為營造垂墜感而選用厚重布料，但這款褲採用輕薄且具彈性材質，即使大幅活動亦無束縛感。雖然屬闊腳設計，卻不會過度臃腫，能有效修飾腿部線條，視覺上乾淨俐落，達到輕盈顯瘦效果。

售價：HK$199

總評分：4.25/5

顯瘦度：4/5

設計剪裁：4/5

舒適度：5/5

第一位（並列）：GU Chino Pleated Barrel Pants

同樣獲得總評分4.25/5的是GU Chino Pleated Barrel Pants。Barrel Pants（繭形闊褲）近年非常流行，特點是臀部和大腿位置較寬鬆，然後在褲腳近腳腕位置微微收窄。LDK評價這款褲子加入褶線設計，令褲頭位置更具立體感，有效修飾腰部線條，同時隱藏小肚腩和粗大腿，顯瘦效果極佳。

售價：HK$199

總評分：4.25/5

顯瘦度：4/5

設計剪裁：5/5

舒適度：4/5

第三位：MUJI 棉混紡高密度織斜紋布闊腳錐形長褲

第三名的是走簡約文青路線的MUJI。這款長褲採用具彈性的有機棉混材質，非常耐穿。錐形的剪裁有助修飾下半身，雖然長度略短，但不會顯得過於寬鬆。提供4種顏色選擇，特別適合配搭恤衫或淨色Tee，營造日系斯文氣質。

售價：HK$288

總評分：3.5/5

顯瘦度：3/5

設計剪裁：4/5

舒適度：4/5