老闆逼走下屬8大陰招！偽善談心要留意　網民教路應對:最緊要淡定

在職場打滾，被炒未必是最可怕，最怕是老細想你走，卻又不想賠代通知金，於是出盡百般陰招逼你自動遞信。早前網上熱烈討論「老細想逼走你嘅五大陰招」，不少網民分享血淚史，原來老細突如其來的關心或是HR無端端的談心，背後都藏著言外之意！《開罐》整合網民意見，發現老細想逼走下屬常見有8大陰招，大家睇路！



（《大叔的愛》劇照）

老細想逼走下屬的8大陰招

1. 專派「豬頭骨」榨乾價值

這招最為毒辣，老闆會先交託大量厭惡性、難度極高的工作，等你做到身心疲累、自覺缺乏進步空間時，老闆再反過來指責你「能力不足、跟不上公司節奏」。當體力與意志力都被榨幹時，連反擊的力氣都無，自然會萌生離職念頭。

2. 分拆職能邊緣化

老闆常以「幫手分擔壓力」為由，將原本的核心職能拆散給其他人負責。其實這是在玩「換柱」，慢慢收回權力。待其他同事上手後，就會變成可有可無的「透明人」，每天只能處理影印、整理陳年文件等瑣碎雜務。

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3. 磨滅自尊心

為了摧毀員工意志，老闆會開始在會議中公開醜化下屬，或者對工作細節吹毛求疵，甚至不斷「捉字虱」令人懷疑人生。這種心理戰是想令你覺得自己「一事無成」，當你信心全失、感到灰心喪氣，自然會主動辭職。

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4. 偽善關心職涯規劃

打工仔最怕老闆突然的關心。老闆會用「為你好」的口吻暗示你不適合這行，甚至說「擔心你適應不了環境」，懶好心地建議去尋找「更適合的發揮空間」。說穿了，這只是不想支付賠償而進行的勸退前奏。

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5. 故意調往不擅長崗位

明明在原有職位做得妥妥當當，公司卻突然安排「內部轉職」，調往一個完全不熟悉的領域。這種故意製造的專業錯位會令工作壓力大增，產生強烈的挫敗感，從而令下屬主動辭職，老闆連遣散費都不用出！

6. 無故要求無限加班

這是一場耐力賽。老闆會以各種無謂理由要求你週末加班，或者交出不合理的工作量，而且絕口不提加班費。這既是想消磨你的私人時間，也是在找藉口。只要你一次不配合，他就有理由指責你工作態度欠佳。

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7. 發動群眾壓力

當老闆顯露出「討厭某人」的信號時，身邊某些敏感的同事為了自保，往往會開始疏遠目標人物。除了公事外沒人閒聊，甚至連聚餐都刻意略過。這種窒息的社交壓力，往往是逼走員工的最後一根草。

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8. 軟硬兼施威脅離職

當HR找上門「單對單談心」時，通常已進入最後階段。可能會先假裝關心近況，最後補上一句「其實你很出色，但與企業文化不符」的類似語術，並以離職證明的評語作威脅，暗示你自己辭職較好，試圖省下代通知金。

網民共鳴：最緊要淡定

不少網民提醒，面對這些陰招，最重要是「保持冷靜」，不要因為一時氣憤而輕易遞信，否則就正中老闆下路。有人笑言「老闆越逼，我越要準時收工」,亦有網民點出真相「如果企業要靠壓榨員工生存，這種公司早走早著，但一定要爭取應得的賠償！」