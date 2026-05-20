港漂傳授9大「偽裝港人」貼士！扮鍾意姜濤、3句萬能對話最有用

來到香港發展想融入本地文化除了苦練廣東話，原來還有更快的隱形捷徑？最近有港漂在社交平台分享「香港快速融入指南」，解構了香港本地人的日常生活小細節。從不張揚的服飾色調、包包上的靈魂配件，到敷衍卻不失禮貌的萬能對話公式，都是不可或缺的必備偽裝技巧！



小紅書截圖

日前有在香港生活四年的港漂在小紅書以「香港快速融入指北」為題，分享9大「偽裝港人」奇招。

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第一階段：外在穿搭

要融入本地，第一步要從視覺上「消滅港漂感」，原帖總結3個穿搭規律：

1.染頭髮： 這是「快速融入港人第一步」，PO主建議「男生不要選太嬌艷的顏色，女生可以嘗試挑染」。

2.穿素色衣服： 衣著顏色以「黑白灰藍安全牌」為主，切忌大紅大紫。

3.孭素淨帆布包或雙肩包： 出門首選「隨意的帆布包和雙肩包」，而且「最好再掛一個拉布布（Labubu）或迪斯尼（迪士尼）玩偶或便攜洗手液」。

（《香港人在北京》劇照）

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第二階段：話題偽裝

當與本地同事或朋友聊天時，有兩個話題只要拋出來，就能瞬間打破隔閡：

4.自爆喜歡MIRROR： 與港人在聊天時，要「自爆喜歡MIRROR，尤其喜歡姜濤」。PO主笑言：「雖然對MIRROR認知趨近於0，對姜公的認識僅限於羅湖有震感，肥而不溺以及姜公美食」。

5.自爆喜歡去行山以及去日本： 被人問起週末去哪裡，萬能答案是「自稱喜歡去行山或者去了趟日本」。PO主自嘲：「雖然從沒去行過山，都是在家玩遊戲睡覺，上一次去日本已是100年前」。

第三階段：神態與萬能對話3件套

香港人的神態和聊天節奏有著獨特氣場，PO主觀察到以下精髓：

6.靈活運用萬能聊天3件套： 聽不懂廣東話的梗？不要緊，背熟這三句就行：「『哦～～～』（要拖很長！）」、「『真係噶？』（疑惑臉）」以及「『哈哈哈』（聽不懂梗也要一起大笑）」。

7.直勾勾盯着人看： 在地鐵或巴士上要學會隨機「直勾勾盯着人看，被發現後立馬轉移視線」。

8.用餘光上下打量人： 在街上地鐵上要不定時「用餘光上下打量奇怪的人，並低聲罵『癡線』」。

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《香港人在北京》劇照

第四階段：港式口頭禪

9.靈活運用粵語口頭禪： 文中列出多個靈魂口頭禪，包括基礎級的「nanana」；經典級的「diu~~~」、「on9」、「死火」等。

帖文亦引起網民熱議，不少人笑稱外在穿搭的描述太真實，「感覺腦海裡浮現了N個同事的形象哈哈哈，特別是染髮，真的全員棕色or黃色」。更有網民笑稱「這可真是指北」、「學廢了」。此外，有打工仔更表示聊天時必須再爽快補上一句「你好叻喔～」，敷衍神髓即時呼之欲出。

同時，亦有香港網民留下誠懇建議，直言流於表面的功夫做再多也沒用，核心就兩件事，首先是學好粵語，其次是和本地人做朋友。「我見過太多幾年下來連粵語都聽不懂的，更別說什麼融入」。