殯儀筍工！華人永遠墳場請主管月薪達35K　DSE學歷、物管經驗優先

近年就業市場變數不斷，比起盲目跳槽冒險，不少打工仔更傾向尋找一份薪酬可觀、抗跌力極強的工作。華人永遠墳場管理委員會（華永會）最近公開招聘主管一職，月薪可高達$35,080！職責是負責打理墳場日常運作、定期巡查，及建造墓碑等，同時亦要督導下屬與外判團隊，處理客戶查詢及投訴。雖然工作範疇獨特，但對於有意轉換跑道、規劃長遠安穩事業的求職者，絕對屬於高薪好出路！



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該職位的入職要求亦不高，只要在會考或DSE取得5科第2級/E級或以上成績，並具備至少5年工作經驗即可應徵，若經驗較淺者亦會被考慮聘用為助理主管。福利方面同樣極其豐厚，除了優厚月薪外，更享有約滿酬金、有薪年假、員工及家屬醫療保險等。有興趣的求職者不妨一試！

華人永遠墳場 - 主管

月薪：可達$35,080

主要職責：

(a)協助高級主管監督墳場的日常運作及整體管理；

(b)監察註冊石匠的表現，匯報其不當行為及違規活動，並在需要時進行調查；

(c)監督及監察墳場內的活動，包括安葬、撿拾骨殖、存放及提取骨灰、建造墓碑等；

(d)定期巡查並匯報墳場內的任何異常情況或事故；

(e)監督及監察下屬及外判員工的表現；

(f)協助制定及推行清明節及重陽節期間的特別行動安排；

(g)提供客戶服務，包括解答查詢、處理投訴及進行調查；

(h)確保妥善管理華永會的資產；

(i)安排採購墳場的日常用品；

(j)確保墳場活動得到妥善記錄及匯報；

(k)值勤時須穿著制服；以及

(l)工作時間為上午9:00至下午5:00；每兩週有3天休息日（須輪班），並須於星期日及公眾假期工作。

《火喰鳥之鳴》劇照

入職要求：

(a)在香港中學會考或香港中學文憑考試中取得5科第2級/E級或以上成績（包括中國語文、英國語文（課程乙）及數學），香港中學文憑考試的應用學習科目取得「達標」成績（最多計算兩科應用學習科目）及其他語言科目取得E級成績，會被視為相等於第2級成績，或具同等學歷。

(b)具備至少5年工作經驗，具管理經驗者優先。

(c)具物業管理經驗者優先。

(d)持有駕駛執照（第1及第2類）者優先。

(e)具備良好的溝通、組織、人際關係、監督及報告書寫技巧。

(f)精通MS Office（包括Word、Excel及Powerpoint）。

(g)經驗較淺的申請者可被考慮聘用為助理主管。

薪酬及福利待遇：

月薪可達$35,080（視乎工作經驗及學歷而定）；約滿酬金；14至18天有薪年假；員工及家屬醫療保險；以及培訓資助等。

申請方法：

申請人須填妥華永會職位申請表.

填妥的表格須連同詳細履歷，電郵至hr@bmcpc.org.hk或郵寄至：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈34樓華人永遠墳場管理委員會人力資源及行政組。

信封上或電郵主旨內須註明所申請的職位。

申請截止日期: 2026年5月28日。

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