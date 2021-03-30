撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-30 16:12

遊戲系列《魔物獵人》粉絲期待已久的最新作品《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise／MHR／MHRise）已於3月26日登陸Switch平台，即成為全球電玩界的話題，據知遊戲的數碼及實體版銷量已突破400萬！遊戲當中可以自行變更主角的樣貌和造型，自由度極高，開售首日已經有大量Twitter網友發揮無窮創意自製各種「崩壞獵人」，出現了麥當勞叔叔、多啦A夢、《鬼滅之刃》等40多個大家熟悉的人物，讓人笑出腹肌！

超過20多款髮型任君選擇

Switch遊戲《魔物獵人：崛起》（Monster Hunter Rise／MHR）上星期發售，即於日本掀起一股「芒亨」熱潮，甚至有公司在遊戲發售當日宣布讓全部員工休假一天留在家中專心打機。而玩家自訂造型和樣貌的功能亦成為討論焦點，有網民在Twitter發起《魔物獵人崛起》的「＃キャラメイク（Character Makeover）」，分享自製的角色造型，結果居然出現麥當勞叔叔、多啦A夢、《鬼滅之刃》，甚至會發光的燈泡人！《開罐Opener》選出其中40個最有創意的造型，爆笑程度令人不禁懷疑：「他能專心玩遊戲嗎？」

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日本人氣推理系列作品《名偵探柯南》的劇場版《名偵探柯南：緋色的不在場證明》已於3月18日在香港正式上映，雖然日期受疫情影響延遲了整整一年，但仍然比日本和台灣早了近1個月放映，作為柯南粉絲的你一定要入場支持！最近作者青山剛昌老師接受電視台專訪，大爆創作背後的辛酸與鮮為人知的10個秘聞，原來作者一開始並不想畫推理故事？柯南的原型是青山老師本人？

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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