關稅戰開打物價會飆升？14個終極慳錢大法　網民：面皮薄做不到

特朗普關稅政策，令全球股市大混亂，恒生指數昨日大跌逾3000點，雖然恒指今日(8日)有反彈，但經濟前景仍然不明，大家除了小心投資之外，物價可能會升幅大，大家都要量入為出積穀防饑，早前就有網民在討論區發文大數友人的終極慳錢法，看看你又能否做到！



美國落實向各國徵收對等關稅，中國就宣佈了反擊措施：對美國進口的所有產品對等加徵34%關稅。不少專家預計，關稅戰會令全球物價上升，而根據央視新聞報道，由於蘋果公司(Apple)高度依賴全球供應鏈，大部分iPhone在中國完成組裝，關稅將讓一部iPhone成本增加50%。

摩根士丹利分析，若美國對中國進口商品加徵關稅，便可能令蘋果公司每年增加約85億美元的營運成本。若蘋果將關稅成本完全轉嫁給消費者，產品售價將會飆升。以 iPhone 16 Pro Max為例，美國的零售價或需從目前的1599美元，大幅調升至2300美元（折合約港幣$18,000），加幅很人吃驚。

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物價未來有可能會升，大家自然要慳啲使，早前就有連登網民開Po，題為「你地（哋）見過最慳錢既（嘅）人，有幾慳？」，帖文引來大量「同道中人」留言。不少網民分享父母、舊同學的極端慳錢方法，例如將媽咪麵當成正餐食、儲coupon成癮等，有些方法面皮薄一點都做不到！

👇👇👇點圖即睇網民推介14個終極慳錢大法👇👇👇

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1. 重覆著衫

識人一件衫著咗十幾年!

2.媽咪麵當飯食

中學有條友食媽咪麵當lunch

3.步行者

由荃灣到葵芳唔搭車行路去

4.食物收集站

中學放飯嗰陣有個friend唔會買飯食,淨係食啲friend既飯盒或者餸頭餸尾，逐個friend都搲嚟食！

５.搲free lunch

有間餐廳搞活動一個月內身份證有咩數字可以free lunch，條友真係日日去食到啲職員都認得。

6.月餅清貨員

每年中秋月餅券有多佢會拎晒，每日lunch食一個月餅，食足兩個月。

７。呃飯食

冬天特登去臨時避寒中心食免費茶記碟頭飯。

８。靠公司救命

返公司先叉電，大約叉４個尿袋，３部私人手機。

９。循環再用

用報紙墊枱食飯，食完摺返起下次再用。

10。慳水特警

屋企仲用緊儲水式熱水爐，佢（老豆)一聽到有人沖完涼（無水聲)就去衝去熄掣。

11。儲分達人

儲勁多coupon，成部電話都係各大餐廳商場交通工具儲分APP。

12。溝水大王

洗手液用到咁上下會溝水用，用耐啲。

13。退貨小能手

有個中同最鍾意周圍搲著數，不論H &M、ZARA、Forever 21、總之有得Refund既店,(佢)都會著完就退,連淘寶都退。。。

14。碳水俠

記得當年佢（男同學)Lunch用撈麵撈飯,飯商阿姨經常有齋白飯剩，永遠放lunch就會見佢跑出去搶.

同場加映：看6大最易無朋友的職業

同學聚會最怕遇上對方做甚麼職業？狂推銷的保險代理還是超大隻的健身教練？最近有連登網民開Po，題為「最近有個中學同學做傳銷，然後約咗我岀嚟」，引發不少網民熱議。雖然職業無分貴賤，不過總有些行業容易使人覺得他們別有用心。

記者整理網民提出6大最討厭舊同學做的工種，全部職業都需要依賴朋友幫手，有些甚至要借朋友過橋，你身邊有沒有這些同學仔？

👇👇👇按圖看6大最易無朋友的職業👇👇

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壓力大你會點解決？做運動還是聽歌放鬆？有網民在連登討論區以「一人一個你壓力大到痴線（黐線）嘅時候做過嘅痴線（黐線）野（嘢）」為題發文，帖文引來網民踴躍留言，至今已經有27頁留言！有網民稱壓力大時會化身購物狂、暴力狂，有些人更會突然大叫發洩，有錢的打工仔直接想飛就飛，認真令人羨慕！

👇👇👇點下圖即睇網民23個黐線減壓方法👇👇👇

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同場加映：10大挑戰膀胱巴士線

塞車難捱，人有三急加埋塞車就更難捱，而且高速公路又無得落車解決。最近有連登網民開Po，「一人一條去完廁所先敢上車既（嘅）巴士線」，帖文引來大量「苦主」熱烈討論，有網民指某些巴士路線完全不人道，一旦塞車起碼塞兩個鐘，簡直是挑戰膀胱的極限！一旦要過海，痛苦程度大增，最慘莫過於是整條路線途經多個塞車熱點，簡直是想死的心都有了。

👇👇👇按圖看10條挑戰膀胱的長途巴士路線👇👇👇

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想知餘下膀胱爆炸的巴士路線，立即點擊內文：網民10大挑戰膀胱巴士線 290A耐過飛台灣、259D觀塘塞完屯公再塞