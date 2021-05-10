撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-10 22:00

頂著「星二代」光環，前陣子引起網民一陣討論的校花正妹「齊薇」是 80 年代「擋泥板女神」方文琳的小女兒，一雙彎月笑眼甜到心坎，比起媽媽的美艷五官，反而多了一股清純感，就是那種最令人心動的鄰家女孩！廢話不多說，先來看看有多甜！ 文：Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

本名于齊薇的她，是方文琳與前夫于冠華的二女兒，目前就讀於輔仁大學體育系運動健康管理組，有著「輔大校花」等級的美譽。前陣子因為在臉書上一張身穿學士服、牽著狗狗甜笑面對鏡頭的照片引起網友騷動，紛紛搶著報名當女婿，許多演藝圈大前輩像是陳美鳳、方馨都留言畢業祝福，相信在這樣的美魔女親友團的加持下，想不美都難吧！

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而齊薇不只是遺傳了媽媽的女神級美貌，今年 21 歲即將畢業的她，也在媽媽表演工作的耳濡目染下，從 2020 年開始逐漸往演藝圈發展。除了曾參與「情歌王子」林隆璇兒子林亭翰新曲《想想》MV 拍攝之外，更與方文琳母女倆攜手在今年年初同台出演賀歲片《金不厭詐》，並在片中客串飾演媽媽學生時代角色，拍戲時更被導演讚演技自然，果然有遺傳到媽媽的演戲基因！

其實除了齊薇之外，家中還有一名姊姊齊優也曾經一度踏入演藝圈，與媽媽一同演出台劇《生生世世》，一樣也是飾演方文琳學生時期的角色。只能說，小孩果然不能偷生，兩位的電人笑眼完全跟媽媽有得拼，再加上雙頰可愛的酒窩，完全就是超正美女姐妹花！

不過也因為有著明星媽媽監督，齊薇私底下即使很喜歡甜點美食，依然遵循了高標準飲食要求，不僅吃得健康，也有固定運動、健身，本身主修體育系的她也相當喜歡球類運動，怪不得身材比例這麼好（笑）！如果你也喜歡陽光系美少女，建議你一定要追蹤一下，私底下的她也是個貓奴，除了常常曬美照之外也時常抱著貓咪入鏡，預計又會是下一位爆紅星二代軟萌感正妹！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：超正校花級星二代！方文琳小女兒「齊薇」甜美微笑神複製，清純鄰家少女感爆棚！】