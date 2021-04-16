撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-16 07:15

常聽說：男人不壞女人不愛？但原來男生都偏愛刁蠻女？！日本雜誌《CanCam》早前訪問200名男生，選出6個男生眼中讓人心動的女生自私小舉動！

《午夜0時的吻》劇照

拍拖初期為了維持「好女友」、「就得人」、「大方 」的形象，問女友10個問題，想必11個答案都是「無所謂」。日本雜誌《CanCam》早前訪問200名男生，選出6個男生眼中讓人心動的女生自私小舉動！果然，男生討厭猜女友今天想吃甚麼，想去哪裡⋯⋯以下6個感讓戀情加溫的小舉動，女友們學起來了嗎？

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同場加映：日本最強撩男術 男友票選6句秒令人心動說話 「辛苦你了」入選?

別以為只有女生才需要哄，其實男友有時候都想聽聽情話。想不到要說些甚麼不要緊，不妨學學日本女生的最強撩男術！日本網站Goo早前訪問300多名男生，票選出6句男生聽到會心動的說話，還不快快學起來哄哄男友，重燃戀愛的小火花，讓男友再次對你心動！

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別總說女生的心事難懂，其實有時候甚麼事都說「無所謂」的男生，也讓女友們很抓狂。日本女性雜誌《Cancam》今次就聽聽男生心底話，調查一下男友沒有開口告訴你的事，訪問300名男生讓他們選出女生貼心舉動Top10！沒想到平時男生口裡說不，說討厭女生的小行為，原來也是讓男友們心動的瞬間！

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