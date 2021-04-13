撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-13 16:49

出色的故事不一定要很多字數，有時只需用精簡的文字便能表達出故事的精髓。最近日本Twitter有大量網民參與「恐怖短文創作大賽」的Hashtag挑戰，以日本人最愛的「大喜利」形式，看看誰能用最少的字數，創作出令人細思極恐、毛骨悚然的故事！創意無窮的網民立即出招，佳作包括有：「星期一」、「我沒有生氣」、「呈陽性」，等等，完全是日式冷笑話精髓！

日本富士電視台的人氣節目「大喜利 IPPONグランプリ」，最近在Twitter發起短文創作挑戰「#短い文章で怖がらせたら優勝選手権」，讓網民嘗試用最少的字數創作出最可怕的故事。大量日本網民參與挑戰，出現各種梗圖與冷笑話，最終竟然由一個日本牌子的官方帳號贏得冠軍，這位小編僅僅用了4個文字創作故事，卻被網民一致好評封為「神回覆」，到底他是寫了什麼？

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遊戲系列《魔物獵人》粉絲期待已久的最新作品《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise／MHR／MHRise）已於3月26日登陸Switch平台，成為全球電玩界的話題，據知遊戲的數碼及實體版銷量已突破400萬！遊戲當中可以自行變更主角的樣貌和造型，自由度極高，開售首日已經有大量Twitter網友發揮無窮創意自製各種「崩壞獵人」，出現了麥當勞叔叔、多啦A夢、《鬼滅之刃》等40多個大家熟悉的人物，讓人笑出腹肌！

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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