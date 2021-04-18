撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-18 07:00

大家有沒有試過手肘撞到硬物，然後整隻手臂變得超麻痺？我們身邊經常重覆發生著大大小小的無聊事，雖然這些生活日常毫不起眼，但其實每件事都有其專屬名稱。剛才提到的手臂發麻現象叫做「Funny Bone（有趣骨頭）」，除此之外，原來「腦海不斷重覆同一段旋律」、「深夜心血來潮寫日記」等現象都有正式的名字！

我們的日常生活中存在著很多正式名稱不被知曉的事物，日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》（月曜夜未央）曾經做過一個調查，將這些毫不起眼的事物和現象的專屬名稱通通找出來！👇👇👇《Opener開罐》為大家整理其中9件事，一定能滿足各位「好奇寶寶」的求知慾！👇👇👇

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日本牌子的商品質素高、口碑好，成為香港人的最愛，衣食住行都能發現日本品牌和產品。在購物的同時，你有想過這些品牌的名字是怎樣來的嗎？原來一些耳熟能詳的日本牌子名字大有來頭，著名相機牌子「Canon」竟然是取自「觀音」的讀音、大家最愛的「UNIQLO」原來是錯字、美妝牌子「Shiseido（資生堂）」和玩具品牌「BANDAI」的名字出自中國古籍？！

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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