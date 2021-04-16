撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-16 19:01

半年一度的「「MUJI week 無印良品週間」來到了！今次MUJI WEEK將於4月16至25日舉行。一連10日有多款指定產品包括服裝、生活用品及食品減價發售外，MUJI passport會員亦有全場額外9折優惠！絕對是入手心水商品的最佳時機！

這款風扇又被稱為「循環扇」，除了有涼快功能，更重要是能調節室內溫度，因此又被譽為四季都能使用的風扇。（MUJI）

是次MUJI WEEK除了減價產品外，亦有3個MUJI passport 會員屬享優惠，包括：

1）於無印良品購物或 Café&Meal MUJI 餐飲堂食消費專享九折。優惠適用於正價及推廣商品。 2）單次消費淨值滿$2000 或以上，可額外獲100 MUJI積分獎賞 3）多項限定商品及餐飲堂食優惠，讓會員以優惠價格選購春夏日常服、寢室布藝 及生活用品等，以及品嚐 Café&Meal MUJI 的健康原味料理。

是次減價貨品中，有較少推出優惠的撥水加工便服鞋及撥水加工帽減價發售，選撥水加工便服鞋設計簡潔、而且有多色選擇，曾被不少用家大讚為「百搭鞋款」。

而另一驚喜減價產品，則必然是低噪音風扇，這款風扇又被稱為「循環扇」，除了有涼快功能，更重要是能調節室內溫度，因此又被譽為四季都能使用的風扇，今次最高有72折優惠，由原價$590減至$425，同樣值得購入！

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MUJI會員專享減價優惠

想要獲得會員專享優惠，必先登記MUJI passport。登記步驟方便，只需下載「MUJI Passport」APP並輸入簡單資料即可。記者認為就算沒有儲MUJI積分的習慣，但於是次MUJI WEEK能獲額外9折來說仍值得下載。

不少限定商品本身已有7至8折，成為會員後能額外獲得9折後，變相折扣最高達63折！MUJI來說此等優惠實屬少見！

「MUJI week無印良品週間」詳情： 日期：2021年 4 月 16 日 至 25日 地點：各大MUJI無印良品分店

※ 店舖保留優惠最終決定權，優惠資料以 MUJI (HONG KONG) 官方公佈為準

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