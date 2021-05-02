撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-02 06:38

化妝，被稱為人類偉大發明。日本整容級化妝YouTuber鈴木未夢，靠化妝竟撞樣女神石原里美，化妝的教學片更在YouTube上爆紅！原來鈴木開始拍整容級化妝教學片的原因竟暗藏洋蔥。

鏡頭前，鈴木一直毫不掩飾的以素顏示人，坦率的性格讓她吸粉無數。（radybymiyu@IG）

在個人頻道中自稱「整容級化妝師」的 鈴木 未夢 (整形メイクのみゆ) ，是日本人氣美妝YouTuber，擁有272,000粉絲。自2015年起在YouTube分享多段堪稱「欺詐級別」的超強化妝影片。

最為人津津樂道的就是鈴木神級化妝技術，其中她的石原里美仿妝教學，更獲500萬次點擊。自嘲是「醜女」的鈴木，將石原女神的神髓捕捉得超仔細，有網民笑指看完鈴木的變妝片後，「開始對人感到不信任了」。

鈴木自嘲說，自己小時候就算悉心打扮，都像是「青蛙和魚的合成體」。（radybymiyu@IG）

鏡頭前，鈴木一直毫不掩飾的以素顏示人，坦率的性格讓她吸粉無數，但到底為甚麼願意公開素顏及大方自嘲，原來背後隱藏滿滿的洋蔥！

👇👇👇按圖看日本醜女靠化妝撞樣石原里美👇👇👇

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日本有位星二代近日出席電視節目，自爆自己瞞著母親整容，還不顧母親反對當上地下偶像。這位星二代叫 ゆりあんぬ，本名下山紗永，今年22歲，是歌手 內海和子的女兒，現為地下偶像組合「平成墓嵐」的成員。

近日她於Twitter及節目《有吉反省會》表示自己因為曾被嘲笑外貌像驢子，於是心生自卑。其後得知割雙眼皮價錢並不昂貴，於是偷偷瞞著媽媽整容。

↓↓↓整容前↓↓↓

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↓↓↓整容後↓↓↓

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同場加映：日本整容年輕化？因告白被拒 少女17歲起整容花600萬円變娃娃臉

早前，日本一位少女出席網絡電視「AbemaTV」節目，分享自己如何由平凡女子變成眼大臉尖的美少女。僅僅兩年，Meru已進行過各式各樣的整形手術，包括隆鼻、削骨、開眼角、抽脂等等，一共花了超過600萬円 （約44萬港幣），成功由平凡少女變成美少女。

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