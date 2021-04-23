撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-23 16:37

新冠肺炎疫情之下，很多打工仔都經歷過「在家工作」（Work From Home／WFH），每天獨自待在房間對著電腦，沉悶的生活讓不少香港人抓狂。不過亦有人享受足不出戶的寧靜生活，日本有位自稱是「隱蔽青年」的男人已經有超過10年沒有外出，他因為害怕外出和社交而將自己困在家中，卻成功靠一個技能實現夢想養活自己！他以前的專訪最近被香港網民網民放上論壇討論，看完他的故事後更有人認為「佢已經勁過很多連登仔！」，到底「隱青」有什麼過人之處？

這位終極「隱青」的網名叫Nito Souji，他曾在去年6月接受YouTube頻道「Sean and Nami」採訪，分享自己的成長經歷和足不出戶的原因，甚至把宅在家中的日常生活用相機拍下，影片有超過580萬觀看次數。與一般宅男和「廢青」的形象不同，Nito Souji於知名學府東京大學畢業，擁有聰明的頭腦、學習能力比平常人強。不過，Nito在畢業後因為討厭日本職場生活而放棄成為上班族，反而向自己的興趣「創作」發展，最後靠自學一個技能追夢成功，更在「kickstarter」籌得超過360萬日圓（約港幣25萬8千），超級勵志！

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不少香港女生都希望自己身高1米7以上、擁有修長白滑的美腿，隨便穿一件T-shirt也能秒變模特兒。不過，日本卻有位身高173cm的20歲美女因為「過高」而被欺凌，甚至受跟蹤狂騷擾並毆打至失憶！心灰意冷的Miyuu認為這個世界已經容不下自己，決定走到跳河自殺，👇👇👇幸好發生了一件事令她當頭棒喝，慢慢走出陰霾，開展人生另一段旅程！👇👇👇

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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