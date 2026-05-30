內向者最怕遇到10情境　面對面打招呼只排第二？第一名讓人腳發抖

你會不會也跟小編一樣個性內向又慢熱呢？無論在班上還是職場上，剛開始都像個邊緣人，總是躲在一個角落，觀察着大家，不想被搭話、也不想被關注。甚至還有Dcard的網友表示：「真的，非常同意，內向加上我又長的比較兇，反而會被別人感覺難相處，其實我只是放空而已啊～（淚奔）」，找到同溫層的溫暖真的太感人了！



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理了網友討論讓內向者們焦慮爆燈的十個時刻，相信會讓大家超有共鳴！

内向者超有共鳴的10大時刻（點擊下圖看清！）

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讓內向者焦慮的十個困擾時刻

10. 和別人一起搭電梯

密閉的電梯無論甚麼時候都感覺瀰漫着一股空氣凝結的氛圍，不打招呼又會被誤會成沒禮貌，但是打招呼也好尷尬，那接着又要聊甚麼呢？種種小劇場簡直快把內向者逼瘋，根本不知道該怎麼辦，即便之前因為疫情的關係戴上了口罩，還是躲不過那尷尬的心情，好想趕快走出門口啊！

網友：「電梯根本是惡夢～尤其在遇到同事簡直崩潰，我只想放空有這麼難嗎！」



9. 才藝表演

許多人對於年末都是又愛又恨，雖然可以拿到年終獎，慰勞辛苦一整年的自己，但想到年會要上台才藝表演就會非常焦慮，不僅害怕尾牙這種要敬酒的場合，更是害怕上台後大家的目光，到底為甚麼尾牙不能讓員工好好休息，對於內向的人而言，這短短的幾分鐘就像是上刑場般啊！

網友：「只想吃飯跟抽獎......有獎金也不想表演= =」



8. 參與聯誼

參與聯誼可說是內向者從小到大的障礙之一，無論是到了新環境需要面對的聯誼活動，每次想要跨越出一步認識朋友時，都會感受到非常大的壓力，只能在心中練習千百萬次，祈禱大家不要關注自己，也不要看出自己的尷尬心情。

網友：「本來想說參加迎新能快點跟同學們混熟，但我在遊戲中卻感到壓力很大，尤其有些懲罰要上台表演，害怕懲罰所以精神很緊繃，臉看起來更兇了」



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7. 被點名回答問題

小時候上課最害怕的不是家長日，而是被老師點名啊！老師點名之後還要起身回答，總覺得那瞬間，班上所有同學目光都會落在自己身上，啊！想到就全身發癢！因為這樣不少人在老師準備點名時，都會默默移動屁股和身體，讓自己被前面同學的頭擋住，希望絕對不要點到自己。

網友：「我以前也會這樣，但後來發現這樣更引人注目，不如事先準備一個安全的標準答案，能更快解脫。」



6. 進行面試或口試

每當進行口試或面試這種場合，就代表要面對一些不熟悉的人，讓原本就已經要承受壓力的內向者，變得比一般人來得更焦慮，不少人認為那個過程就像「偵訊」與審查，簡直是度秒如年。平常已經不太知道怎麼跟不認識的人相處，要在面試官面前好好表現，對於內向的人來說，需要數百萬次的演練，才有辦法鼓起勇氣。

網友：「面對陌生人，又像考試的場面，我的回答只剩下「恩、對、是、好、謝謝，這樣不失敗應該是奇蹟。」



5. 受到全場矚目

人生中只要會遇到「受到矚目」的時刻，都讓內向者非常想找一個洞馬上鑽進去，不管是畢業典禮、迎新派對甚至是婚禮，都需要承受許多人的目光，簡直雞皮疙瘩掉滿地嗚嗚，大家懂那種感覺嗎？

網友：「從小自己就不喜歡受人矚目，甚至終身大事也因為新郎新娘這個身份必須是婚禮的焦點，而逃避排斥不想辦婚宴，但是家人的思想傳統又不允許，一想到就覺得好煎熬。」



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4. 到櫃台落單結帳

當外賣平台還沒流行的時候，出門用餐或買東西都需要跟店員講話，有些比較親切的店員還會主動搭話，讓不少內向者崩潰想趕快回家！現在不少快餐店、大賣場都提供自助結帳機器，簡直是內向者的福音啊，不用跟陌生的店員接觸實在很感恩。

網友：「目前跟朋友出去時都要拜託人家幫忙點餐，久了怕對方覺得我煩，但我真的不敢自己走過去跟店員講話⋯⋯」



3. 需要自我介紹

雖然許多網絡教學都說只要把自我介紹背起來，或者對着鏡子多練習就好了，但需要自我介紹通常都是沒有熟悉的人在身旁的時刻，讓內向者暴露在缺乏安全感的情況中，簡直渾身不自在，不少網友都說每次在自我介紹結束之後都想馬上逃跑，離開現場結束這回合。

網友：「自我介紹真的是度日如年，就像上廁所被看到一樣，緊張就算了，有赤裸裸呈現在別人面前的感覺。」



2. 面對面打招呼

不管是在學期間還是進入職場，許多人最怕的就是要面對面打招呼，這對內向人來說就是個酷刑，當對方迎面走來，又沒很熟，不打招呼怕被認為沒禮貌，或者被亂傳臉臭，每次都要想等一下應該假裝滑手機嗎？假裝講電話？還是假裝撥瀏海？心裏上演了幾百個小劇場，煩啊！

網友：「讀大學的時候最尷尬的場景，就是打招呼！我超害怕遇到很不熟的學長姐或是剛認識的不熟的別系或隔壁班的朋友，超害怕到底該怎麼打招呼！壓力真的很大 ！一直想着快對到眼了天啊怎麼辦（崩潰）」



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1. 上台報告提案

對於內向者來說，大魔王就是上台報告提案，相信大家一定遇過大學分組報告，要輪流上台說明報告內容，內向者絕對想盡千方百計避掉！還有最可怕的畢業專題，台下有好幾個評審看着你，這時候就像吃了幾百顆螺絲一樣，甚至有網友初中上台報告時，就遇到被同學取笑的經歷，從此上台腳都會不斷發抖，造成恐懼的陰影。

網友：「雖然時間還沒到，還有一周準備時間，可今天一邊洗澡時心裏就開始忐忑不安了，本來想說做講義給台下聽眾，想想還是做個簡報（這樣就可以看着螢幕不用看人了）」



分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月24日至2021年04月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『內向者困擾焦慮的十個時刻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】