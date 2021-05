撰文: 爆檸哥 最後更新日期: 2021-05-11 12:58

娛樂圈女學霸又點會得麥明詩?香港不少女星不但學歷高,而且更選讀出名難入的神科,不過最後都因為追夢而入了演藝圈,展開人生另一個旅程。《開罐》搜集了10個娛樂圈中的女學霸,當中有人讀電子工程、專攻電腦板,更有人讀全球最top的EMBA,娛樂圈果然卧虎藏龍!

會考取得十優的麥明詩是娛樂圈出名學霸,圈中還有誰可跟她一較高下?(IG圖片)

要入到神科從來不易,要入名牌大學的神科更是難上加難。香港不少女星原來當年都是學霸,除了入讀名牌大學,更選修出名難入的神科,其中更有人坦言最愛研究電腦板,究竟是誰?

梁朝偉、劉思慕、Awkwafina及陳法拉主演的Marvel電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),首條預告今日(20日)出爐,片段中霸氣現身的梁朝偉更親自用全英文做旁白,流利自然,完全沒有港式英語口音!不少藝人明星都說得一口流利的英文,即使接受英文媒體訪談都一臉鎮定,令人眼前一亮。

