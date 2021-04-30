撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-30 13:50

網上快閃優惠平台On The List即日起至5月5日推出Converse開倉優惠活動，超過100款鞋款及袋款等低至5折發售，最平$159便能買到Converse All Star！同一時期，Nike官網即日起至5月4日亦推出「快閃折上折優惠」，多款經典型號如Air Max 95及97都有減價！

最平$159便能買到Converse All Star！（On The List）

On The List是次的Converse開倉確實有頗多選擇，當中有最經典的All Star及Jack Purcell 系列，不過較貴價的All Star 1970's則未有。因此整體售價相對相宜，超過20款只需$159便能買到，比一般網上減價更「劈價」！

On The List分別提供網店和門市兩個購買途徑，另外只接受會員購買，登記費用全免，下單前記得先登記。要注意是次網店的優惠期由即日至至5月5日（周三），而門市則只到5月1日（周六）。網店購物滿$500或以上免運費或收取$40運費（3kg或以下）。而根據過往經驗，網店中的熱門款式或尺碼很快就會售完，睇中就要快手喇！

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On The List以外，Nike官網即日起至5月4，推出購買指定貨品（有優惠標籤）滿2件或以上，正價產品可享9折、減價產品可享額外8折優惠，變相有折上折優惠！除了鞋款以外，亦有各式運動衣物及配件選擇，折扣高達5折。

運費方面，於官網登記成為Nike會員，即可享免費送貨服務。非會員需買滿$599才免運費，或支付$28運費。

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相信大家去購物時都不時會見到Converse的蹤影，兩種型號、兩個價錢，可明明看上去模樣都差不多，究竟是為甚麼？再者，不時有人說穿Converse走一整天的路特別累、有些人卻覺得還好，又是為甚麼？還有！日版Converse就只是日本製造的意思嗎？

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同場加映：14潮牌觀塘開倉2折起！

再有運動休閒品牌開倉活動！即日起至5月10日，觀塘Inspire Hub一連13日舉行Sport & Casual開倉活動，Under Armour、Teva、JanSport、Doughut及Mitchell & Ness共14個運動及休閒品牌，各式波鞋、涼鞋、背囊及復古球衣等低至2折發售！

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