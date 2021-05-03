撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-03 18:02

電子競技（簡稱「電競」）發展逐漸成熟，不少遊戲推出國際性的職業電競聯賽，吸引各地選手參加。相信很多不熟悉電玩的人，都會認為參與電競的都是不會打扮的「毒男」，但最近日本媒體訪問了一隊《PUBG》（絕地求生）專業電競強隊「REJECT」，發現原來他們相當重視外型，其中有位典型的「芝士牛丼」宅男更在成為職業電競選手後進行大改造，由「毒男」變型男，就連粉絲都難以置信：「這是大奇蹟！」到底為什麼他要改變自己？

最近，大熱手機「食雞」遊戲《PUBG（絕地求生）》在日本舉辦「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE」賽事，總共有16隊隊伍競奪1億日圓獎金和世界大會出場資格。其中於SEASON1獲得優勝的電競隊伍「REJECT」接受日本電視節目《めざましどようび》訪問，隊伍一共有6個成員，發現他們每位都是會打扮的潮人，完全顛覆了大眾對於電競選手的印象！其中改變得最多的是「司令塔」擔當的LAPIS，不注重外形的他本來是一位「四眼毒男」，成為職業選手後反而讓他下定決心進行大改造，最後竟然變成奇蹟般的型男！

猜猜哪個是改造後的「芝士牛丼男」LAPIS？

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相信每個人都會有一段不堪回首的黑歷史，還未懂得打扮的學生時期留下了各式各樣的崩壞照，不過只要願意付出努力，醜小鴨也能變成閃閃發亮的天鵝！最近，日本有一位萌妹偶像組合的成員在Twitter公開了中學時期的舊照，以前的她因外型和內向的性格被同學稱做「家畜」，嚴重的欺凌讓她不敢上學，甚至有尋死的念頭。她早前接受日媒訪問，分享由自卑女生變身成為可愛偶像的勵志經歷，更公開了減肥變靚的方法！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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