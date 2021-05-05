撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-05 15:40

曾經為《鬼滅之刃》的「戀柱」甘露寺蜜璃配音的日本人氣女聲優花澤香菜，原來是餐廳老闆的「千金」！最近，日本新聞節目播放了疫情下努力經營的小店專題，其中偶爾訪問到腐皮壽司專門店「おいなり食堂」，竟然發現老闆就是花澤的爸爸！有網民將新聞放上Twitter，消息瞬間爆紅吸引超過11.6萬人讚好，原來這間食堂有很多花澤香菜「打卡位」，本來只有當地熟客光顧的小店變「御宅族」朝聖地，更有粉絲留言「我要立即帶睡袋去排隊！」

日本晨間節目「news every.」於前日（5月3日）播放了一個關於疫情堅持營業小店的專題特輯，其中訪問了一間位於東京日野市的腐皮壽司專門店「おいなり食堂」，卻意外發現老闆竟然是去年與小野賢章結婚的人氣女聲優花澤香菜的爸爸！誰也沒想到有「麵包狂」之稱的香菜，居然會是腐皮壽司店的千金，就連店主爸爸也非常無奈。

這個消息立即在Twitter瘋傳，新聞還報道了花澤香菜與爸爸的溫馨父女情故事，以及小店的「香菜打卡位」，原來店外招牌上是她親手寫的字，吸引大量粉絲留言表示要立即過去「朝聖」，更有人擔心壽司會很快售罄，提議帶同睡袋到店外排隊，非常誇張。

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同場加映：上白石萌音玩滑翔傘不知安全扣鬆脫 網民怒罵節目組



滑翔傘活動近年越趨普及，香港也有8個可以玩滑翔傘的合法地點，讓你一嘗悠遊翱翔的滋味。最近，日本女星上白石萌音跟好朋友佐藤栞里亮相綜藝節目「沸騰ワード10」，其中一個環節是挑戰玩動力滑翔傘，結果被眼利的觀眾發現她們身上的安全扣還未鎖好便起飛，其中萌音身上的安全扣更是完全鬆脫，險象環生。節目播出後網民立即對電視台「開火」，大罵工作人員罔顧藝人的性命，大呼「萌音還活著真的太幸運了！」

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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