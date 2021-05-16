撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-16 07:00

相信不少人在忙碌的工作後，都會在Instagram上看看軟萌可愛的小孩子照片，天真漫爛的笑容彷彿能治癒疲勞了一整天的身體和心靈。不知道大家還記不記得曾經因為太像《怪獸公司》裡的小妹妹「阿Boo」而爆紅的日本大眼萌娃Ayato（Instagram＠mkspei），當年只有2、3歲的「她」留著長頭髮，所以經常被粉絲誤會是女孩子！最近，他從幼稚園畢業了，媽媽在IG分享近照，原來Ayato明顯長高不少、還剪了一頭清爽短髮，雖然只有6歲但已經能看出是個超級大帥哥，不少姐姐粉絲都快要發狂：「我等你長大！」

日本大眼萌娃Ayato憑天使臉孔和水汪汪大眼俘虜了世界各地網民的心，打開他的Instagram便能看到日、韓、中、英等多種語言的留言，全部都是大讚他「太可愛了！」，現有超過27.3萬個粉絲追蹤。這位「小網紅」在4－5年前曾經相傳一張很像《怪獸公司》妹妹「阿Boo」的照片而在網上爆紅，不少網民都因為他擁有長頭髮和經常束起小辮子而以為Ayato是女孩子，不過這是天大的誤會！雖然Ayato的樣子確實長得甜美，但他的媽媽一直都在相片下寫著「兒子」，可能是不懂日文的網民產生誤會而傳了錯誤的消息。

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最近，這位「小女孩」從幼稚園畢業了，造型180度大轉變成為短髮小帥哥！今年1月Ayato慶祝6歲生日，媽媽分享了生日派對的照片，留言寫着「你永遠是my sweet baby」，相中不再是長髮「女孩」，而是剪了清爽短髮的小男生，肉肉的臉蛋也沒有以前那麼圓滾滾，是個活潑調皮的帥哥，讓各位女粉絲秒變心心眼，為之瘋狂：「姐姐等你長大呀！」。

他在今年3月正式從幼稚園畢業，帥氣的照片再次引起網民關注，有人貼出Ayato爸媽的照片，原來媽媽以前是模特兒，長著一張超級甜美可愛的童顏，難怪這位小男生年紀小小便能俘虜男女老幼的粉絲，原來是遺傳了爸媽的「神基因」！

👇👇👇點擊圖片看Ayato爸爸媽媽的「神基因」和超帥氣近照👇👇👇

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瘋魔全球的大逃殺遊戲《要塞英雄》(Fortnite) 深受各個年齡層的玩家喜愛，打開YouTube或其他遊戲直播平台，都能看見年紀輕輕的小朋友在鏡頭前全神貫注地打機，專業程度絕對不輸成年人！最近，日本一位年僅7歲的小妹妹被媽媽拍下玩《Fortnite》的影片而在Twitter爆紅，片中她雙手控制鍵盤和滑鼠，盯著不斷快速閃過的遊戲畫面，不論是手速還是技術都是高水平！雖然妹妹的打機技術已經比得上、甚至超越一般成年人玩家，但可愛的模樣仍然讓網民超心軟：「我願意輸給她！」

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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