YouTuber︱不露臉已經看厭了？日本女生改用背面爆紅吸過百萬View

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-05-16 22:00

這幾年 youtuber 界的戰爭可說是越來越激烈了，除了人美身材好之外，各國也都有許多除了曬美貌之外更加引人遐想的網紅們成為了後起之秀。像是善於出產美女以及料理 youtuber 的日本，最近就有一位名為「tanu-kitchen」的女大生，以背面入鏡的方式展現料理手藝，完美的臀部線條讓人大飽眼福。

或許是秀美胸做料理的 youtuber 已經太過常見，tanu-kitchen 的美臀策略在觀眾間更是一片叫好，雖然開帳號不到三個月，但追蹤數已經將近 7 萬人，人氣最高的一支影片更是突破百萬的觀看次數。

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在影片中她時而穿著青春風情的校園泳裝或水手服，有時又是充滿魅惑風情的兔女郎裝、OL 絲襪。雖然示範的菜色大多數都像是牛油果哈密瓜或者是味噌香菇等等幾乎零廚藝就能上手的懶人料理，但每隻影片她都會誠意十足地以豐滿美臀向觀眾打招呼，也難怪粉絲數能以驚人的成長速度增加啦！有興趣的網友不妨可以追蹤起來喔！

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