撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-19 06:30

曾因穿了超長靴子，而被網民誤會走光的景井陽菜（景井 ひな），憑甜美可愛的外型，成為現在日本第一TikTok網紅。但早前景井陽菜的無濾鏡正面照曝光，不少網民驚呼與TikTok影片中她可愛的模樣差超多！

曾因穿了超長靴子，而被網民誤會走光的景井陽菜（景井 ひな），憑甜美可愛的外型，成為現在日本第一TikTok網紅。（kagei_hina@IG）

1999年出生於熊本縣的景井陽菜（景井 ひな），從專門學校畢業後正準備到服裝公司上班。但在朋友的推薦下開始上傳自己的TikTok抖音影片，但第一條化妝片竟意外爆紅！憑甜美可愛的外型及有趣的內容，很快吸納到一大班粉絲。

（kagei_hina@IG）

甚至有數十間娛樂公司想與景井簽約，於是景井放棄了原本服裝公司的工作，開始自己的TikToker生涯，現在已成為現在日本第一TikTok網紅。但近日景井的現場活動無濾鏡照片流出，再被網民恥笑齙牙Pizza面與TikTok影片中她可愛的模樣差超多，女神真的崩壞了？

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