撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-19 07:00

你有沒有試過因為沒有桃花運而感到困惑，或者覺得現時的感情狀況到達「瓶頸位」？那麼可能是你還未了解清楚自己的戀愛性格！最近日本女生資訊網站「Googirl」分享了一個心理測驗，只要從5款雪糕口味挑一款，便能知道戀愛中的你是怎麽樣的人，助你感情路上一臂之力！

【問題】面前有5款雪糕，你會選擇哪一種口味？

【A】草莓味

【B】雲尼拿味

【C】朱古力味

【D】薄荷朱古力味

【E】咖啡味

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同場加映：【問題】週末難得放假，你到達一直期待已久的餐廳吃飯，卻發現門外大排長龍！這時候你會選擇...

【1】繼續排隊

【2】隔數小時再看看

【3】去其他餐廳

【4】擇日再去

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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