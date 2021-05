撰文: 芝芝妹妹 最後更新日期: 2021-05-21 17:14

夏日熱辣辣,但為了防疫大家仍要戴好口罩。夏天戴一整天口罩感到超悶熱,有甚麼化解方法呢?台灣日前興起「鳥嘴口罩改裝法」,讓平平的口罩秒即變立體,減低黏笠感。

台灣的新冠肺炎肆虐,有女星及網紅在網上分享DIY鳥嘴口罩,簡單幾步將普通口罩改裝變成立體口罩,減少悶熱黏笠感。影片一出獲大批網民紛紛分享轉發,留言大讚「實用」、「夏日救星」。其實這種「鳥嘴口罩改裝法」美國疾病管制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention (CDC))在YouTube頻道都有推薦,名為「Knot and Tuck」方法,能讓口罩戴得更合適。

👇👇👇按圖看2步改裝DIY立體口罩化解悶熱感👇👇👇

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

聽說人的一生會長大三次:第一次是在發現自己不是世界中心;第二次是在發現即使再怎麼努力仍無能為力;第三次成長是在明知道有些事情可能徒勞無功,但仍會盡力爭取。有些老掉牙的道理,小時候聽別人提起總會覺得老土,但長大後再聽一次卻有種置身其中的代入感。大學畢業後工作了幾年,被社會鐵拳毒打過的大家,以下12句長大才明白的有毒雞湯,你又讀懂了嗎?

👇👇👇按圖看12句長大才明白的有毒雞湯👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

同場加映:網民熱數20個過時價值觀

八、九十年代,做到大學生等於成功;現在滿街大學生,畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓,現在沒有父幹的話,隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法,放到現今,又是否同一回事?近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」,不妨看看你有沒有同感。

👇👇👇點圖睇20個已過時的想法👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

仲有另外10個價值觀!點擊睇全文:有圖有真相、唔好怕蝕底?網民熱數20個過時價值觀 港人最痛呢句