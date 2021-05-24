撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-24 17:41

內地整容風氣的日盛，由「A4腰」、鎖骨放硬幣、「漫畫腿」等美女標準，直至最近一眾內地美女網紅吹起一股新整容風潮 —— 「精靈耳」，透過打針調整耳型，打造小臉效果，「精靈耳 整容」更一度登上微博熱搜第一名，搜索人數達4.8億人次。不過有部分內地網民就質疑這股整容風氣有鼓吹「容貌焦慮」之嫌，更直言是病態行為！

日前內地一名網紅「陳佳楠」分享整耳朵的經驗，她發圖文指本身對「精靈耳」沒有太大興趣，因為自己的耳朵本身已有一點招風耳。不過她眼見顴骨較寬的朋友整容後效果奇佳，加上聽聞只需要打針便可整成精靈耳，於是決定進行整容手術。

左圖手術前，右圖手術後正面能看到耳朵。（微博@陳佳楠圖片）

「陳佳楠」更在微博分享手術前後對比照，手術前她的正面照看不見耳朵，耳朵比較貼面。手術後從正面看她的耳朵明顯地突出來，兩張圖片對比之下，手術後顯得更加小臉，本身顴骨較寬的缺點也被忽略，五官看起來更立體清晰。

「精靈耳」是透過向雙耳注射玻尿酸（又稱透明質酸），令耳廓呈現斜向上，看起來是耳朵外側向上挺立起來，就像尖尖的精靈耳朵。玻尿酸的注射劑量由耳朵大小、塌陷程度決定，在耳後注射12至20支玻尿酸，其中一個網紅聲稱手術費用達20萬人民幣。除了打針外，有人更會透過植入假體或自體軟骨變成「精靈耳」。

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