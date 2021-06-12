撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-13 01:34

每個人都有一段屬於自己的故事，即便是曾經誤入歧途、作惡多端的不良少年，只要社會給他們機會重新改過，也有可能出現大逆轉。日本22歲少女偶像戦慄かなの就是個好例子，她自小被母親疏忽照顧及校園欺凌，結果跳樓自殺不遂，她在絕望與餓死邊緣為了生存而犯法，分別加入未成年偷竊集團和售賣女高中生穿過的內褲，最後被警察逮捕判入少年院。可是，奇蹟竟發生在這位非常反叛的不良少女身上，現在她居然成為了一位偶像和非牟利慈善機構的理事長！到底她經歷了什麼？

今年22歲的少女偶像戦慄かなの，因為在日本東京電視台節目《じっくり聞いタロウ》分享悲慘童年和曾因犯罪入獄而爆紅，不少網民都稱她的人生已經比一般成年人的閱歷還要豐富。這位女偶像的童年非常黑暗，自小父母離異，然而媽媽並沒有盡責任照顧她與妹妹，導致兩姊妹經常挨餓，甚至一星期只能喝水。由於家庭狀況惡劣，還是中學生的かなの身上常發出臭味，於是被同學惡意欺凌，最後她選擇在學校的3樓跳下來自殺，但最後被救回。

為了維持生計和養活妹妹，當時只有16歲的戦慄かなの曾經加入未成年偷竊集團和參與「售賣女高中生原味內褲」事業賺快錢，最高峰曾在一天內賺約7000港元，但最後意外被警察發現及逮捕，判入少年院反省改過。到底發生了什麼事讓這位對世界絕望的少女重新燃起生存的動力，成為了在舞台發光發亮的偶像，甚至是非牟利慈善機構的理事長？

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同場加映：假如有一天身上的所有毛髮，包括體毛、頭髮等突然一夜消失，相信大部份人都會難以接受並且立即崩潰，但日本一位男生居然能夠走出脫髮的陰霾，即使因為患上難以醫治的病而導致沒有毛髮，就連最親密的好兄弟也因此和他絕交，他也沒有放棄自己，反而以此為動力研究化妝技巧，在沒有整容的情況下讓自己變成超帥氣韓系oppa，故事超級勵志！

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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