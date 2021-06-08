撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-08 16:37

大家還記得這位在日本童謠大賽中演唱《小狗警察》獲獎後，唱歌影片爆紅至韓國，甚至香港的小妹妹村方乃乃佳（村方乃々佳）嗎？最近是這位萌娃歌姬的3歲生日，有網民分享她的近照，發現乃乃佳在短短半年已經長高不少，吸引超過12萬人讚好。不過年紀尚幼便成為名人未必是好事，本來應該整天開心地玩樂的3歲小女孩，居然過著比一般上班族忙碌的生活，她的媽媽在節目公開乃乃佳工作天的時間表，網民看見到心痛妹妹：「居然要上班8小時！」

剛剛過了3歲生日的日本「萌娃歌姬」村方乃乃佳，在最新一期的日本綜藝節目《しゃべくり007》中亮相，讓大家更深入了解這位紅遍日本韓國、甚至連少女時代的太妍也要爭着模仿的可愛小妹妹。自從NHK童謠大賽的《小狗警察》影片爆紅後，不同廣告、唱片公司、電視節目的合作邀約便接踵而來，讓這位小女孩在一夜間成為了網絡紅人。大家在3歲的時候都在做什麼？相信大部分孩子都是食、玩、睡覺，但乃乃佳卻已經過著「打工仔」生活，一般工作天由早上7點半開始，參加多個電視收錄和採訪工作，直到晚上8點才「下班」，連同交通時間共工作了8小時！

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👇👇👇點擊圖片看村方乃乃佳超可愛萌照👇👇👇

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同場加映：相信不少人在忙碌的工作後，都會在Instagram上看看軟萌可愛的小孩子照片，天真漫爛的笑容彷彿能治癒疲勞了一整天的身體和心靈。不知道大家還記不記得曾經因為太像《怪獸公司》裡的小妹妹「阿Boo」而爆紅的日本大眼萌娃Ayato（Instagram＠mkspei），當年只有2、3歲的「她」留著長頭髮，所以經常被粉絲誤會是女孩子！最近，他從幼稚園畢業了，媽媽在IG分享近照，原來Ayato明顯長高不少、還剪了一頭清爽短髮，雖然只有6歲但已經能看出是個超級大帥哥，不少姐姐粉絲都快要發狂：「我等你長大！」

👇👇👇點擊圖片看日本大眼萌娃Ayato以前的長髮照片👇👇👇

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

👇👇👇點擊圖片看56歲牧岡伸一如何變成「啃老族」👇👇👇

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