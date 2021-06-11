撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-11 16:56

曾有網民開玩笑說，香港人的平均壽命之所以會這麼長，是因為「仲有層樓未供完」。其實每個人都想有一個安樂窩，不過因為樓價太高而未能實現願望的人佔大多數，亦有些人為供樓每天拼命工作。 日本就有一對約60歲的中年夫婦，表面看似是住在價值8210萬日圓高層豪宅的「隱形富豪」，但其實是每天捱杯麵、做保安兼職補貼家用的窮苦上班族，兩人為了住在上流住宅區，寧願過超拮据的生活慳錢供樓，也不願搬去租金較便宜的地方。節目組本來以為他們是一對崇尚虛榮的男女，誰知訪問後卻發現千萬豪宅裏有個讓人心酸的故事......

日本節目《家ついて行ってイイですか》在街上遇見一個帶著愛犬散步的57歲貴婦とよみ（豊美），她與60歲的丈夫住在日本橫濱的一座大廈豪宅裏，並以8210萬日圓（約港幣582萬）的價錢購入2房單位，雖然這個樓價在香港算是非常普通，但對日本人來說8千多萬已經可以買大幾倍的獨立屋，通常是有錢人才會住在高層大廈豪宅。

不過當節目組跟她回家後，才發現這對「隱形富豪」夫婦竟然是過著拮据生活的普通上班族，丈夫是電訊公司的職員、太太是屋苑停車場的兼職保安，兩人每天午餐只吃一個親手捏的飯糰或杯麵，而且絕對不會外出用膳，就連家裡的收納用品和裝飾都是從100円店買回來。他們「死慳死抵」就是為了供樓，說到底其實沒有必要勉強住在與自己身份不合襯的地方，但原來看似貪慕虛榮的背後，其實有個心酸的過去讓他們選擇住在豪宅中......

👇👇👇點擊圖片看60歲夫婦捱窮供樓背後的心酸故事👇👇👇

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同場加映：結婚後兩夫婦要一起跨過不少難關，其中「婆媳關係」是不少女生擔心的問題，如果有一個好奶奶絕對是婚姻的加分位。日本網站論壇上曾經瘋傳一段「懷孕妻子報復出軌丈夫」真實故事，精彩絕倫的情節猶如日劇，其中最令網民關注不是妻子復仇的手法，而是最後男方的媽媽竟然霸氣登場，讓結局神展開！最近有節目翻拍重現這段熱話，看完的人都拍手叫好：「真是絕世好奶奶呀！」

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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