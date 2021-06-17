撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

香港電視大戰一觸即發，TVB的《死因有可疑》和ViuTV的《嫌疑事件簿》兩個懸疑推理綜藝節目均被網民狠批抄襲韓版《犯罪現場》之餘還要眼高手低，故事鋪陳差令人黑人問號。 其實以往不少內地節目都被指抄襲韓國綜藝，部分連節目名、內容流程和設定更完全一樣，《開罐》找來32套曾被指抄襲的內地綜藝，不妨看看是否跟韓國原版是否相似。

VIUTV的《嫌疑事件簿》同樣被指抄韓國《犯罪現場》，而且故事鋪陳差，演員演出也生硬。（VIUTV)

有網民指《死因有可疑》無論題材、玩法與韓國JTBC綜藝節目《Crime Scene》（ViuTV譯《犯罪現場》）和內地芒果TV綜藝《明星大偵探》相似；至於《嫌疑事件簿》首集案件名為「度假村油漆殺人事件」，參與的藝人數目眾多，部分更叫唔出名，不少網民反映人物關係太亂，睇到一頭霧水。

講到抄襲，其他內地節目也有不少因嫌抄襲韓國綜藝而為人詬病，其中爭議最大的，有以下32套！

👇👇👇涉嫌抄襲韓綜的內地節目👇👇👇

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