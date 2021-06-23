撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-23 07:00

誰說只有女朋友愛生氣？台灣有網民接力，示範一人一招激嬲男朋友。有人從日常習慣入手激嬲男友；亦有網民企圖發動綠帽型攻擊⋯不過，亦有網民紛紛留言指女友們行為超狂「搞不好會直接歸西」。

《加油威基基》劇照

香港有「十萬個激嬲女朋友」Facebook專頁，讓讀者提供女友發嬲痴線事。早前，台灣有網路平台在專頁上發文，讓網民挑戰「如何一秒惹怒男友」，獲逾5,300網民留言，紛紛玩命式接力出招，招招見血。亦有旁觀的網民抵死留言「搞不好會直接歸西」、「確定還是現任？不是前任麼？」

👇👇👇按圖看網民玩命示範如何一秒激嬲男友👇👇👇

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娛樂圈從來都是臥虎藏龍之地，不少明星都是賺錢買花戴，家底相當雄厚的大有人在，星爸更是業界顯赫的精英。《開罐》搜羅了9個甚有家底的香港女星，爸爸是物流大亨、舖王、上市公司董事，甚至是法律界猛人！

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43歲前無綫小生陳鍵鋒息影後低調轉行做潛水教練，近日被指一對一教潛水學員遇溺送院後不治，面對傳媒追訪陳鍵鋒未有回應。除了大家銀幕前的形象，不少藝人都有第二職業，其中有些讓人意想不到。

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還有個MIRROR成員都有副業，究竟是誰？點擊看全文：陳鍵鋒教潛水、梁諾妍是教練、MIRROR都有副業？10位明星第二職業