撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-20 07:00

今年的父親節，大家會如何跟爸爸慶祝？一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

日本綜藝節目《家、ついて行っていいですか》偶爾訪問都一對關係非常好的父女，誰知卻揭出這個家庭的傷痛回憶。18歲的女兒清香還就讀小學時，母親便因為患癌去世，自此爸爸便擔當起媽媽的角色，除了上班工作、還要處理家務、煮飯、照顧孩子，本來嚴肅冷淡的父親漸漸成為了清香的密友，兩人經常出去遊玩，比好朋友還要親密。

妻子的離世是爸爸榮一永遠不能磨滅的傷痛，他本來打算將這段回憶封印心中。可是，某天郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，讓父女兩人大吃一驚，甚至以為是惡作劇。當女兒拿出信件，朗讀出媽媽死前留下的說話時，堅強的爸爸終於忍不住流下男兒淚......

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同場加映：日本就有一對約60歲的中年夫婦，表面看似是住在價值8210萬日圓高層豪宅的「隱形富豪」，但其實是每天捱杯麵、做保安兼職補貼家用的窮苦上班族，兩人為了住在上流住宅區，寧願過超拮据的生活慳錢供樓，也不願搬去租金較便宜的地方。節目組本來以為他們是一對崇尚虛榮的男女，誰知訪問後卻發現千萬豪宅裏有個讓人心酸的故事......

👇👇👇點擊圖片看60歲夫婦捱窮供樓背後的心酸故事👇👇👇

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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