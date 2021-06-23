撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-23 17:53

去年夏天，日本有女選手投訴在比賽過程中被媒體拍下「以性騷擾為目的」的照片，多數對焦在胸部、下半身等私密位置，並配上低級惡劣的文字上傳到社交媒體。同類型事件不斷發生，亦有更多被害女運動員站出來發聲。曾出戰2008年及2012年奧運的前日本羽毛球選手，有「羽壇女神」之稱的潮田玲子，最近接受日媒訪問，分享現役時期被雜誌「性騷擾式偷拍」的被害經過，憤怒直指是「抹不走的傷」、「到現在也不敢讓兒子和丈夫看到」。

今年5月，一位日本男性在成人網站上傳以低劣角度偷拍的女運動員照片而被警方拘捕，最後只被罰款60萬日圓（約港幣4萬2千），引起大量女運動員不滿。其實日本國內惡意偷拍運動員不雅照片的事件經常發生，這種性騷擾式偷拍已經成常態，亦沒有法例監管。

最近，有「羽壇女神」之稱的前羽毛球運動員潮田玲子接受日本媒體「讀賣新聞」訪問，分享現役時期曾被八卦雜誌拍下走光照片的經歷，運動場上每一下的快門聲與閃光燈都為她帶來嚴重心理陰影，直到現在她還未能面對：「每次上賽場，都會感受到鏡頭對着我的私密部位，但他們居然怪我穿得太暴露......」

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同場加映：最近，日本同樣有一單關於女性司機交通意外的案件備受網民關注，事發於去年5月，一名年約30歲的女性在吸食毒品後駕駛著價值2000萬日圓的白色高級房車，被警方攔截問話期間突然踩油門離開，並高速撞向行人路上的途人後逃逸，經過一輪擾攘後才正式被逮捕，而無故撞傷的途人則送院後不治身亡。事件不斷發酵，日本媒體《週刊文春》和《FRIDAY》分別找到涉事女司機的同學和前夫爆料，揭開這位聲稱從美國回流日本的「白富美」名媛真面目，原來背後藏著淒慘身世和成長經歷......

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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