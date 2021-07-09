撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-09 15:23

代表日本的漫畫家組合藤子·F·不二雄，創作了陪伴著不少亞洲人成長的國民級漫畫《多啦A夢》（又名：《叮噹》），老少咸宜的故事內容吸引了不同國籍與年齡層的粉絲。去年有中國四川市民在岩石碎片發現疑似恐龍足跡，最近化石經內地學者鑑定，證實是新品種恐龍腳印化石，其研究人員竟然將這個新品種恐龍命名為「大雄（Nobitai）」！日本節目組到中國訪問為恐龍命名的中國地質大學副教授，到底為什麼他要用《多啦A夢》的人物改名？內地網民居然接受他的解釋！

昨天（7月8日）日本Twitter出現轉法量和話題性都極高的貼文，原來日本新聞「ANN News」報道指有位中國古生物學者將一隻在四川發現的新品種恐龍足跡化石命名為《多啦A夢》的「大雄」，更打算將化石複製品放到日本展覽廳，他的行為讓中日兩地網民都感到不解！

負責研究和命名「大雄恐龍」的學者是中國地質大學（北京）的副教授邢立達，他表示這個全新品種是在四川省金魚村河流的岩石碎片上發現，推斷是白堊紀時期肉食恐龍的足跡，並且已經獲得國際學術期刊認可。不過，為什麼他會將中國如此重大的發現，改為日本人的名字？他向日本媒體透露命名的經過與由來，竟然沒有被內地網民罵「辱華」，反而吸引了大批支持者，原因是什麼？

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同場加映：日本瘋傳看着一男星照片能舒緩M痛 專家實測超有效：勁過止痛藥

經痛困擾著無數女性，有人吃止痛藥，有人靠中醫治療，有人敷暖水袋或吃甜品，來減輕痛楚。近幾年日本就流傳著一個都市傳說，據說只要看着一位搞笑男藝人的照片，便能立即減輕月經帶來的痛楚，而且多位女性都在網上發文大讚好有用！

為了求證，日本電視節目找到腦神經教授來驗證這個現象，怎料竟然真的有效，而且還有科學根據證實和解釋這張照片可以舒緩痛楚的原因，到底何方神聖成為了女性經痛救星？當中又有甚麼特別之處？

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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