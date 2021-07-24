世上發生的怪事無奇不有，你能想像沒有子宮的男性也能懷胎誕下嬰兒嗎？最近有日本人用漫畫重現一單發生在哈薩克的奇案，有位7歲男孩子因為肚脹得像懷胎10月的孕婦，腹痛得不能走路而被送進醫院，結果居然查出肚內有一個有手有腳的胎兒，嚇得醫生和媽媽不知所措，到底「懷孕」的原因是什麼？



日本頻道「 エモル図書館〜時々、エビル〜」用漫畫的形式重現這單讓人匪夷所思的「哈薩克7歲男童懷孕產子」奇案。事件發生在哈薩克的普通家庭，名叫Sabina的主婦和丈夫及一對兒子本來過著幸福而簡單的生活，唯一讓她感到頭痛的，便是7歲小兒子驚人的食量，雖然男孩身材嬌小瘦削，但每餐飯都會吃得比哥哥還要多，有時候還會因為吃太多而反胃嘔吐。

某天，男孩突然在學校頭痛倒下，老師發現他的肚子脹得像懷胎10月的孕婦般，於是將他送到醫院檢查。經過詳細的電腦掃描後，醫生竟然在男童的肚子裡發現活生生的胎兒！雖然事件令人難以置信，但最後男孩還是「誕下」腹中的胎兒，醫生亦解開了他「懷孕」的心寒原因......

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同場加映：日女學生搭巴士踩單車狂出紅疹昏迷不醒 罕見怪事背後藏驚人病因

世界上有不少令名醫也束手無策的罕見病，日本就有位女高中生竟然得了「不能乘坐巴士」的怪病，每次上巴士便會出紅疹、呼吸困難，甚至昏迷不醒！最近有電視台節目翻拍這個奇怪病例，經過醫生詳細的檢查和實地考察後，終於發現了導致少女病發的原因，除了巴士之外，跑步、拍手、騎單車等也會對她造成生命危險，到底這個令醫生也震驚不已的真相是什麼？

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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