【DSE/JUPAS/大學/升學】DSE放榜，成績不錯，能升讀本地大學的同學仔，是否很期待之後的大學生活呢？早前有「大學老鬼」在網上發文，分享怎樣才算是「大學生最好的狀態」，「不要總是和別人比較」、「同班同學未必係Friend」⋯⋯不少到大學畢業才後悔為何當初沒早點看透。



《Law School》劇照

DSE放榜啦！不少同學仔，是否很期待之後的大學生活呢？未入U前，總是對大學生活有無窮幻想：會遇到帥氣學長/妹，然後出Pool⋯⋯但現實總是殘酷的。早前有「大學老鬼」在網上分享怎樣才算是「大學生最好的狀態」，勸告初來報告的 Freshman 新鮮人, 10件入大學前不得不知道的事。

【1】同班同學未必係Friend

好多時候分班、分宿舍未必可以到你揀，所以好多三觀不合、性格不合的人比比皆是，4年內可以做到朋友最好，但做唔到都屬於正常。無須改變自己刻意討好或融入小圈子，參加無意義的社交。

【2】兼職可以體驗，但不可沉迷

如果你做的兼職，不能夠讓你像讀書這樣增值，體驗一下就好了。兼職可以讓你在當下獲益，但讀書能夠讓你在未來增值。不要因為兼職而浪費讀書時間，現在賺的錢以後靠讀書都能賺得回來。

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同場加映：12句長大才懂的有毒雞湯「錢買不到快樂，但有錢別人會讓你快樂」

聽說人的一生會長大三次：第一次是在發現自己不是世界中心；第二次是在發現即使再怎麼努力仍無能為力；第三次成長是在明知道有些事情可能徒勞無功，但仍會盡力爭取。有些老掉牙的道理，小時候聽別人提起總會覺得老土，但長大後再聽一次卻有種置身其中的代入感。大學畢業後工作了幾年，被社會鐵拳毒打過的大家，以下12句長大才明白的有毒雞湯，你又讀懂了嗎？

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同場加映：網民熱數20個過時價值觀

八、九十年代，做到大學生等於成功；現在滿街大學生，畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓，現在沒有父幹的話，隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法，放到現今，又是否同一回事？近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」，不妨看看你有沒有同感。

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